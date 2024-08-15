民眾黨陷政治獻金風暴！他嘆柯文哲用人唯親：小黨注定只會是小黨

民眾黨主席柯文哲遭質疑在競選總統時的政治獻金，疑似作假帳，嚴重衝擊民眾黨支持度，柯文哲寫信給黨員，坦言識人不明、用人不當。資深媒體人黃揚明說，小黨的人才培育有其結構性的弱勢，但若無法培養出專業政治幕僚、尊重專業意見，反而用人唯親、近讒遠諫的話，小黨注定只會是小黨。
黃揚明說，台灣的藍綠兩大黨，透過育才系統，從青年組織、村里長系統、宮廟系統、百工百業、國會議會助理、選務助理等管道培育人才，覺得好用、堪用、能用而留住的人才，多半已經層層篩選，且大黨內有派系等次級團體，也成為舉才、留才的成熟體系。
但黃揚明說，在兩大黨架構下，要成立第三勢力，人才培養就很重要，小黨若要吸收「有經驗」、「有糧草」的人才，來源常是脫離兩大黨、或是被兩大黨淘汰的，品質參差不齊不說，且多半可能與小黨創黨理念不合、缺乏忠誠度、為個人政治生涯規劃、政治利益而加入，當小黨能量低到無利用價值時，自然可割可棄還可唾棄，前立委高虹安辦公室的案例殷鑑不遠。
黃揚明說，小黨的另一種人才來源，就是小黨決策者的「人際關係」。如柯文哲此次政治獻金事件的主角之一：柯文哲的高中同學李文宗，兩人相識超過50年，政壇經歷全靠柯文哲，且相當高調，從市政顧問、市長辦公室主任到台北捷運公司董事長，再到這次擔任競辦財務長又與妹妹李文娟兼營引爆爭議的木可公司。
黃揚明說，柯文哲對「知心好友」過於安心，「木可公司」的經營模式若與競辦、民眾黨連結過強，本就會被質疑為黨營事業，但從柯文哲決策來看，他並不以為意。如今，李文宗兄妹面臨司法檢驗，兩人過關，柯文哲自然無恙，但若兩人出事，柯文哲恐怕也很難脫身。
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但黃揚明說，在兩大黨架構下，要成立第三勢力，人才培養就很重要，小黨若要吸收「有經驗」、「有糧草」的人才，來源常是脫離兩大黨、或是被兩大黨淘汰的，品質參差不齊不說，且多半可能與小黨創黨理念不合、缺乏忠誠度、為個人政治生涯規劃、政治利益而加入，當小黨能量低到無利用價值時，自然可割可棄還可唾棄，前立委高虹安辦公室的案例殷鑑不遠。
黃揚明說，小黨的另一種人才來源，就是小黨決策者的「人際關係」。如柯文哲此次政治獻金事件的主角之一：柯文哲的高中同學李文宗，兩人相識超過50年，政壇經歷全靠柯文哲，且相當高調，從市政顧問、市長辦公室主任到台北捷運公司董事長，再到這次擔任競辦財務長又與妹妹李文娟兼營引爆爭議的木可公司。
黃揚明說，柯文哲對「知心好友」過於安心，「木可公司」的經營模式若與競辦、民眾黨連結過強，本就會被質疑為黨營事業，但從柯文哲決策來看，他並不以為意。如今，李文宗兄妹面臨司法檢驗，兩人過關，柯文哲自然無恙，但若兩人出事，柯文哲恐怕也很難脫身。