日相換人日股震盪　法人：無礙日本經濟復甦與成長循環

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日本首相岸田文雄宣布將辭任首相，引發昨（14）日日股盤中急跌震盪，日股經歷8月初的急跌後，行情正逐步修復，但有法人指出，日本首相可能換人帶來的市場動盪，無礙日本經濟持續復甦與成長循環，短線市場潛在波動與不確定性，投資決策宜保持戒慎恐懼態度，但建議在股價震盪之際，反而可以把握投資日本的機會，股價整理後仍將回復成長動能表現。7、8月份，日本及美國受到大選政治因素影響，美國、日本貨幣政策預期一寬一緊，造成日圓利差交易快速平倉，種種因素引發全球股市大幅波動，隨後日銀提出，不會在市場動盪之際採取進一步緊縮貨幣政策下，安撫投資者情緒。第一金投信指出，日股經歷8月初急跌後，行情展現修復力，首相可能換人帶來的市場動盪無礙經濟復甦與成長循環，目前日股本益比約14倍、PB（股價淨值比）約1.2倍，已較上半年下修，建議在股價震盪之際，可以把握中長線入手價進場日本投資機會，股價整理後仍將回復成長動能表現。急跌後修復行情反應市場對於美元與日圓動向預期，美國經濟數據未如預期疲弱，日圓利差平倉交易回緩，也使得日股交易情緒回穩，第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，從7月中觸抵波段高點後，最大拉回幅度兩成，目前股價反彈回復逾一成，股價僅回到年初起漲區，仍有修復空間可期。觀察2013、2014年安倍經濟政策刺激日本經濟期間，日股數度發生急跌情形，不過隨後股價也出現修復行情及創高行情，根據Bloomberg數據統計，2013年5月至12月、2013年12月至2014年9月，及2014年9月至2014年11月，日股回檔逾一成後，在1個月至6個月的期間內，可望修復回到下跌前價位，且隨後會再創股價新高。第一金投信提醒，這波日股跌後持續展現行情修復力，股價可能呈現大區間震盪，在股價尚未完全修復前，提供投資人中長線進場好時機。黃筱雲說明，日股這一路上揚具備強勁的基本面支撐，短線市場潛在波動與不確定性，投資決策宜保持戒慎恐懼態度，日股進入類股輪動快速階段，建議掌握多元配置策略，同時搭配風險平衡策略，強化投資日本的勝率、提高長線報酬空間。