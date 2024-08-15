假帳案重擊黃珊珊　黃揚明斷言「2026沒機會了」：恐還有未爆彈

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳爭議，北檢14日兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員。對此，資深媒體人黃揚明認為，假帳案第一個受傷的是黃珊珊，現在確定的是，黃珊珊2026沒有機會挑戰台北了，就算參選也沒影響力。黃揚明14日在節目《大新聞大爆卦》強調，民眾黨這件事是「ing進行式」，還沒有告一段落，若民眾黨沒辦法全身而退，裡面一定有人受傷，而現在第一個受傷的是黃珊珊，黨內一堆人要黃珊珊離開；不過黃珊珊辭不辭立委是一回事，現在確定的是，黃珊珊2026沒有機會挑戰台北了。「我直接講：黃珊珊她不可能有能力...就算民眾黨提名她選，也不會當選、也不會威脅蔣萬安了！」黃揚明認為，這一刻，黃珊珊的政治生命是她人生的最谷底，也不知道有沒有辦法翻身，但至少2026是翻不了，因為連民眾黨內都有人要挑戰她。黃揚明也認為，2028柯文哲要再選，機率很低，黃珊珊2026要選的機會也非常低，就算選了也沒有影響力，「那現在的問題是，民眾黨要花多久時間，可以從這一波傷害來復原？不要忘記，還沒有結束！」黃揚明表示，這個司法還一波一波的，還有很多可能的未爆彈，這才是民眾黨現在最麻煩的事情。