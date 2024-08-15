前行政院發言人陳宗彥遭訴！被控接受酒店性招待　檢建請從重量刑

我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院前發言人陳宗彥，被控於2012年、2013年間，涉嫌接受酒店業者性招待，陳宗彥因陷入醜聞請辭，該案件偵辦一度停擺。台南地檢署重啟調查後，認定陳宗彥涉嫌介入警員平調案、視聽業者變更使用工程案，並接受酒店業者的性招待，本月15日，台南地檢署偵查終結，依法向陳宗彥提起公訴，建請加重其刑，並宣告褫奪公權。據了解，台南地檢署調查，陳宗彥於2012年、2013年擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，受酒店業者請託，涉嫌介入警員平調案，以及聽歌唱場所變更使用工程案，之後更接受酒店業者的女服務生提供性招待，雙方甚至以暗號「陳董」、「老闆朋友」、「同學」代稱陳宗彥，「喝咖啡」則表示性招待，更有酒店員工指出，陳宗彥對小姐有要求「條件好，盡量不要有刺青的」。檢方認為，陳宗彥涉犯貪污治罪條例「不違背職務收受不正利益罪嫌」，酒店業者則涉「不違背職務交付不正利益罪嫌」，3人均被依法提起公訴。檢方指出，陳宗彥受領國家俸祿，本應潔身自愛，謹守公務員分際，卻貪圖性招待而收受不正利益，嚴重破壞國家公務員清廉形象，且其自始否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權。