與饗饗、旭集同集團！這家隱藏版Buffet月底熄燈　營業時間將延長

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▲朵頤的熟食菜色日式唐揚雞、松露燉飯等，相當豐富，現確定營業至8月30日。（圖／饗賓集團提供）

▲「朵頤」在今年5月開始推出全新菜單，698元能吃到主菜味噌焦糖豬肋排，還包含自助吧上餐點全部無限量取用。（圖／翻攝「朵頤」臉書）

▲漢來美食為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，贈送原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，另有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」等。（圖／漢來美食提供）

與饗饗、旭集同樣隸屬饗賓餐旅集團的「朵頤餐廳Doricious」，被網友稱作「新莊最好吃的西餐廳」，不過相較於饗饗、旭集的知名度較不高，也被稱作隱藏版的Semi-Buffet，因租約到期，2024年8月30日是最後營業日，現饗賓餐旅宣布，至8月底前將延長營業時間，調整為午餐11:30至16:00、晚餐17:30至21:30。「朵頤餐廳Doricious」已確認最後營業日期為8月31日，且當日僅供應早餐餐期，饗賓餐旅集團表示，朵頤正積極尋覓新地點，期盼未來以全新風貌與大家再見面，消息曝光後，吸引不少新舊客人把握最後營業時間品嘗美味，目前週末訂位已全滿，平日午晚餐也近八成滿，其中有近六成都是多次來訪的老顧客，並許願希望朵頤能續留新莊。因應顧客的熱烈回饋，朵頤至8月底延長營業時間，調整為午餐11:30至16:00、晚餐17:30至21:30。2022年9月於新北市新莊開幕的「朵頤餐廳Doricious」是「饗賓集團」首度跨足西式精饌排餐的品牌，自2024年5月起改版推出新菜單，提供「精選九大海陸主餐」，分為極饗、精選及經典三大系列，通通千元有找。最低只要698元，即能獨享精緻排餐，還能吃到多元鮮緻的Semi-buffet料理，無限量享沙拉、開胃菜、熟食炸物、麵包甜點冰淇淋、水果等，且成為新莊熱門聚會餐廳，每到假日幾乎滿座。主餐包含重達12盎司的「美國Choice帶骨牛小排」、「極饗焗烤龍蝦」、「焗烤檸檬扁鱈」、「味噌焦糖豬肋排」等，而吧台上被網友推薦的菜色則有「黑松露燉飯」、「法式蕈菇濃湯」、「焗烤起司醬通心粉」等。饗賓餐旅集團也表示，為回饋消費者的支持，朵頤已加快新場域洽談，將以最快速度展開新篇章，持續以精緻排餐搭配豐盛Semi-buffet，讓賓客無限自取美饌，許多人在朵頤留下了珍貴的美好回憶，饗賓集團也期待未來在新的地點，邀請賓客再次光臨、一起大快朵頤。至於另一家連鎖餐飲集團「漢來美食」，歡慶「來美食APP」上線2週年，會員突破46萬，即日起至2024年9月15日，推出首次下載註冊成為「來美食APP」新會員，除了原本就有贈送的100元電子券外，9月15日前還加碼贈300元電子券，等於送足400元券，另外還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費」優惠券、溜溜酸菜魚1~2人份鍋物5折優惠券、上菜片皮鴨專賣店即烤櫻桃片皮鴨加1元多一吃優惠券，總價值超過1500元。