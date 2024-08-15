長照險投保率新高！平均保額33萬、失智理賠多　建議3族群這樣保

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隨著社會走向高齡化與少子化，也提高民眾長照風險意識，長照險投保率逐年上升，去（2023）年底來到4.53%創歷年最高，光南山人壽今年上半年長照險新契約保費就有6.5億元。不過，業者也觀察到，去年至今保戶平均保額僅33.4萬元，最常見的理賠原因依序為失智症、腦中風、帕金森氏症，而且並非只有高齡者存在長照風險，有超過1成的理賠發生在41歲至50歲的中壯年族群，業者建議民眾可依需求及預算提早規劃長照險，運用保險轉嫁風險。根據南山人壽內部資料統計，觀察2023年迄今保戶的長照險投保現況，女性占多數，達53.1%，且發現高達5成的長照險被保險人集中於31歲至50歲的中壯族；若以性別來看，男性被保險人之投保年齡最主要集中於21-30歲佔26.7%，女性被保險人主要則落在41-50歲佔26.5%，年齡差距可能與男女性之購買動機不同有關。觀察南山人壽現售的長照商品中，最熱銷的商品類型，以保費實惠的「輕鬆陪伴長期照顧健康保險」最受到保戶青睞。熱銷第2名的則是保障範圍完整、具外溢機制，並考量通膨設計，提供長期照顧分期保險金每年2%增加的「溢路相守2長期照顧保險」，顯示民眾除了考量保費，同樣看重保障的完整性，以及是否能有效對抗通膨，打造無虞的老年生活。至於民眾的長照準備金是否足夠？南山人壽統計發現，保戶的長照險平均保額僅33.4萬元，而且只有9%的人同時擁有2張以上長照險，主要為終身型與定期型的搭配，但反觀南山人壽2023年發布的「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，逾20%民眾認為需具備超過1000萬元的準備金才足以因應老年長照需求，甚至有7%民眾表示2000萬元也不足夠，若以購買保額33萬元的「南山人壽溢路相守2長期照顧險」為例，即便長期照顧給付最高可領約581萬元，與民眾預期長照準備金所需的水準仍有差距，凸顯民眾對老年生活的理想及現實之間，仍有缺口需要補足。進一步觀察長照相關理賠情形，最常見的理賠原因依序為失智症、腦中風、帕金森氏症，而長照險理賠主要發生在61歲至70歲，但並非只有高齡者存在長照風險，竟有14.5%的理賠發生在41歲至50歲的中壯年族群。南山人壽提醒，長照風險不分年齡，呼籲民眾破除迷思，從40歲開始為長照預備金做準備，鎖住人生黃金期最佳狀態。面對長照險種類繁多，南山人壽建議各族群可依需求及預算做規劃，年輕族可能因意外事故導致失能，為避免龐大照顧費用對家庭經濟造成重大壓力，如有預算考量，可先透過1年期定期型長照險，建構長照基礎保障，規劃風險防護網；三明治族肩負照顧家庭的責任，可考慮兼具身故保障的長照商品，留愛家人；樂齡族可優先選擇長照一次保險金較高額，或強化失智保障的長照險商品，使資金運用更靈活，減輕照護服務的經濟壓力，享受更優雅的照顧品質。