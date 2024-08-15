安洗瑩喊退出國家隊真實原因？韓媒爆料：替前輩「打掃洗衣」7年

韓國羽球天才少女安洗瑩在巴黎奧運女單金牌後，砸下震撼彈，公開砲轟韓國羽球協會，並表示未來不排除「退出國家隊」。其中安洗瑩指出，韓國羽協不僅拒絕讓自己的專屬教練隨行參加奧運，針對在2022年杭州亞運金牌賽時的右膝傷勢，也出現誤診情形。如今有韓國媒體再爆料，安洗瑩加入國家隊的7年中，都要幫學姊處理各種雜事，包含打掃、洗衣和修理球拍等，深受韓國體育界的陋習之苦。
韓媒爆料陋習 幫前輩做雜事7年
根據南韓電視台《SBS》及多家韓媒爆料指出，韓國羽球國家隊內存在嚴格的「學姊學妹」階級制度，而安洗瑩在15歲時就入選，因此這7年間都是隊內年紀最小的成員，所以必須無條件為前輩服務。
這7年間，即便安洗瑩在國際女單賽事展露頭角，但在隊內卻仍被迫要幫學姐修補斷裂的球拍拍線，甚至是包辦打掃房間、洗衣服等雜事，嚴重影響她在訓練後的休息時間。
家人親自溝通無效 模糊奧運焦點挨批
該報導指出，安洗瑩的家人曾在今年2月和羽協進行對話，希望讓她回到所屬職業球隊進行復健，並安排專任教練，同時希望改善國家隊住宿的生活環境等問題。但羽協在了解情況後卻給出回覆，表示無法立即解決這些問題，只能逐步改善。
部分網友認為，安洗瑩選擇在奪金牌後公開抨擊自家羽協，導致巴黎奧運的焦點模糊，因而在她個人IG帳號上留言表達不滿。而安洗瑩日前也發布了全黑圖，公開致歉表示，由於她的言論，很多人感到震驚，尤其是那些在奧運舞台上打拚的運動員，她對此心情很沉重並深感內疚。
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根據南韓電視台《SBS》及多家韓媒爆料指出，韓國羽球國家隊內存在嚴格的「學姊學妹」階級制度，而安洗瑩在15歲時就入選，因此這7年間都是隊內年紀最小的成員，所以必須無條件為前輩服務。
這7年間，即便安洗瑩在國際女單賽事展露頭角，但在隊內卻仍被迫要幫學姐修補斷裂的球拍拍線，甚至是包辦打掃房間、洗衣服等雜事，嚴重影響她在訓練後的休息時間。
家人親自溝通無效 模糊奧運焦點挨批
該報導指出，安洗瑩的家人曾在今年2月和羽協進行對話，希望讓她回到所屬職業球隊進行復健，並安排專任教練，同時希望改善國家隊住宿的生活環境等問題。但羽協在了解情況後卻給出回覆，表示無法立即解決這些問題，只能逐步改善。
部分網友認為，安洗瑩選擇在奪金牌後公開抨擊自家羽協，導致巴黎奧運的焦點模糊，因而在她個人IG帳號上留言表達不滿。而安洗瑩日前也發布了全黑圖，公開致歉表示，由於她的言論，很多人感到震驚，尤其是那些在奧運舞台上打拚的運動員，她對此心情很沉重並深感內疚。
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