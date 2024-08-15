安洗瑩喊退出國家隊真實原因？韓媒爆料：替前輩「打掃洗衣」7年

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▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但她在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排除退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲何冰嬌（左1）和安洗瑩、東宗在巴黎奧運頒獎台上開心合照，手裡還捏著西班牙的徽章。（圖／翻攝自微博）

韓國羽球天才少女安洗瑩在巴黎奧運女單金牌後，砸下震撼彈，公開砲轟韓國羽球協會，並表示未來不排除「退出國家隊」。其中安洗瑩指出，韓國羽協不僅拒絕讓自己的專屬教練隨行參加奧運，針對在2022年杭州亞運金牌賽時的右膝傷勢，也出現誤診情形。這7年間，即便安洗瑩在國際女單賽事展露頭角，但該報導指出，安洗瑩的家人曾在今年2月和羽協進行對話，希望讓她回到所屬職業球隊進行復健，並安排專任教練，同時希望改善國家隊住宿的生活環境等問題。但部分網友認為，安洗瑩選擇在奪金牌後公開抨擊自家羽協，導致巴黎奧運的焦點模糊，因而在她個人IG帳號上留言表達不滿。而安洗瑩日前也發布了全黑圖，