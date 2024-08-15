台灣人愛喝手搖飲！月展店約40家　全年飲料店營業額可望破1300億

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台灣人愛喝手搖飲，品牌、品項持續推陳出新，經濟部統計處今（15）日指出，今年飲料店營收可望再創佳績，上半年營業額660億元，已創歷年同期新高，全年營業額有望突破1300億元創新高。其中，手搖飲大受國人喜愛，營業家數與展店家數均居各類型飲料店之冠，近1年來，手搖飲店以平均每月新開40.2家的速度快速展店。近年飲料業者積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，激發消費者購買意願，帶動飲料店營業額逐年攀升。隨國內疫情趨緩，民眾外出餐飲需求回升，2022、2023年營業額重回成長軌道，分別年增11.9%及7.7%。今年上半年營業額660億元，創歷年同期新高，年增5.8%，今年飲料店營業額可望突破1300億元，再締新猷。受惠連鎖業者積極拓點擴大規模經濟，飲料店數逐年成長。根據財政部資料顯示，近10年飲料店數平均成長5.8%，截至今年5月底，飲料店數約達2.8萬家，其中，手搖飲店就佔了1.6萬家，占比高達57.0%。近1年來，手搖飲店以平均每月新開40.2家的速度快速展店，增幅居各類型之冠。依縣市別觀察，六都飲料店數占比高達7成，高雄市及台南市飲料店數占比15.0%及14.1%，分居冠亞軍，其中又以手搖飲店家數最多，另外，咖啡館、飲酒店及茶館家數則以台北市居全國之冠。若以人口計算，六都中以台南市每萬人口有21.4家居首；從土地面積觀察，地狹人稠的台北市平均每平方公里就有12家飲料店，獨冠全國。經濟部統計處表示，飲料店營運數位化程度優於整體餐飲業，且在所有提供的數位服務中，以「導入POS系統」占84.1%為最多，「經營網路社群」占70.6%居次，另外還包括提供行動支付（65.9%）、加入外送平台（57.1%），以及線上點餐系統（39.7%）等，且如今外送服務已成為飲料店不可或缺的重要營運模式之一。