和陳妍希結婚8年屢傳婚變！陳曉忙拍戲不否認　片場驚見女性探班

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▲陳曉（左）與陳妍希因拍攝電視劇《神鵰俠侶》結緣，2016年結婚至今多年，屢屢傳出婚變。（圖／搜狐娛樂）

▲過去陳妍希夫婦經常曬出一家三口的溫馨照片，如今陳曉生日，陳妍希卻未公開幫老公慶生。（圖 / 陳妍希微博）

▲陳曉的媽媽出現在片場探班，有了媽媽的照料，陳曉看來心情不錯。（圖／快手攝影劉大錘微博）

▲陳妍希（右圖右）近日和小19歲男星周柯宇（右圖左）正在拍攝電視劇《狙擊蝴蝶》。（圖／翻攝陳妍希微博）

中國男星陳曉2016年娶回「小龍女」陳妍希後，誕下一子「小星星」，但婚後兩人離婚、分居的謠言頻傳，感情似乎不如以往恩愛，也讓狗仔們隨時提高警覺，緊緊跟拍陳妍希、陳曉的一舉一動，不想放過任何蛛絲馬跡。近日陳曉拍戲的片場就被拍到有女性探班，但這個人不是妻子陳妍希，而是陳曉的媽媽，令人意外。陳曉、陳妍希夫婦兩個月前遭陸媒爆料早就提出離婚申請，爆料者稱，陳曉去年底提完離婚後就沒有回過家，更說為了離婚他可以淨身出戶，還換了手機號碼、封鎖陳妍希，兩人若要溝通只能通過第三方，讓陳妍希也備受折磨。奇怪的是，此一爆料曝光後，陳曉、陳妍希兩人都沒有出面澄清或否認，也讓婚變疑雲可信度提升。還有狗仔稱，夫妻兩人最後一次同框是在去年陳妍希的生日宴會上，但陳曉當時都在照顧兒子，跟陳妍希沒什麼互動。今年7月陳曉生日加上兩人結婚8周年紀念日，雙方也都沒有發文或是貼出照片慶祝，相較以往高調曬恩愛，如今冷冰冰的現況讓外界霧裡看花。近日陳曉到中國東北拍攝電視劇《大生意人》，就被媒體捕捉到陳曉媽媽現身片場探班，只見陳曉和媽媽有說有笑互動，媽媽擔心陳曉餓到，還跟在旁邊拿出玉米問兒子要不要吃，母子其樂融融。畫面曝光後網友也吐槽狗仔不給陳曉一點私人空間，「日夜蹲守陳曉，不拍到一點黑料不罷休是吧」、「正常探班而已，狗仔真是沒底線」。而41歲的陳妍希目前則在中國臨安拍攝新劇《狙擊蝴蝶》，搭檔小19歲男星周柯宇大談姊弟戀，湊巧的是，陳妍希劇中的角色正是一名失婚女性；今年6月陳妍希出席開鏡儀式時，就被拍到已經將手中的婚戒摘下，更加坐實離婚傳聞。