政治人物口碑排名曝！柯文哲躍居第一　前五名4位與假帳案有關

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▲《網路溫度計》公布政治人物口碑三日榜排名，時間為11日至13日，結果發現柯文哲躍居第一。（圖／網路溫度計提供）

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳爭議，12日民眾黨召開記者會，控會計師端木正將漏報金額「擅自調節」，但端木正發聲明指出，均依法令規定處理。民眾黨14日提告端木正，而北檢也在當天兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員。《網路溫度計》公布政治人物口碑三日榜排名，時間為11日至13日，結果發現柯文哲躍居第一、民眾黨立委黃珊珊排第二，超越總統賴清德，且前五名就有4位和假帳案有不同的關聯性。《網路溫度計》公布最新政治人物口碑三日榜排名，時間為11日至13日，結果發現柯文哲躍居第一、民眾黨立委黃珊珊排第二，超越總統賴清德，而且前五名就有4位和假帳案有不同的關聯性，包括第四名的民眾黨立委黃國昌，以及第五名台北市議員鍾小平。鍾小平告發柯文哲涉嫌違反政治獻金法及刑法使公務人員登載不實、背信罪，可見網友們對假帳案關注、討論度非常高。《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，針對討論『政治人物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高；分析時間範圍為2024年08月11日至2024年08月13日；《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。