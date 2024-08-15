BLACKPINK Lisa進軍好萊塢！本名出演HBO《白蓮花大飯店》第3季

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▲Lisa坦言第一次拍戲很興奮，不過也十分擔心，她還為此跑去上了表演課程，看得出為了這部戲卯足全力做準備。（圖／Lisa IG）

▲《白蓮花大飯店》第三季在泰國開拍，Lisa透露最開心的事是吃到家鄉美食，且收工後還可以回家陪家人。（圖／Lisa IG）

▲HBO 黑色喜劇影集《白蓮花大飯店》前2季廣受好評，監製麥克懷特日前透露新1季規模將會更大、更瘋狂！（圖／DramaQueen電視迷）

南韓女團BLACKPINK在海內外擁有大批粉絲，繼去年宣布單飛不解散後，4位成員的個人動向都備受矚目。繼成員Jennie去年參演限制級美劇《偶像漩渦The Idol》後，Lisa近期也成功進軍好萊塢，驚喜加入HBO影集《白蓮花大飯店》第3季演員陣容，並將以本名Lalisa Manobal在劇中登場。Lisa先前接受美版《Elle》雜誌訪問時首次暢談拍戲心得，她表示出演這部劇並不是為了名利，而是她本身就是這齣戲的忠實粉絲，還非常崇拜監製麥可懷特（Mike White）。而當初被通知試鏡成功時，Lisa無比興奮，甚至忍不住哭了：「當時我是跟我朋友、我媽媽的朋友、還有我媽媽在一起，但我沒向她們透露任何關於試鏡的消息，加上這是我第一次演戲，所以情緒本來就很激動，但也有些擔心，想著『等一下、等一下，我是要怎麼演戲？』」而為了替這部戲做足準備，Lisa還為此跑去上了表演課程。至於粉絲好奇她在戲中會不會開口唱歌，這部分還尚未得到她的證實。《白蓮花大飯店》第3季的故事背景設定在泰國，當被問及拍攝時最喜歡的經驗、回憶是什麼時，Lisa開心表示：「最棒的事就是每餐都可以吃傳統且道地的泰式料理！」她也透露每天收工後可以就近去找媽媽、吃她煮的飯，多花時間和家人在一起。由麥克懷特（Mike White）執導的 HBO 影集《白蓮花大飯店》是1部美國諷刺喜劇，劇中用嘲諷的手法和視角，展現飯店員工和客人為期1週的假期生活。第1季以夏威夷為背景，在2021年開播，播出後獲得了超高收視率與一致好評。第２季則是以西西里島為背景，再度讓影迷們驚豔不己。而第3季將在明年播出，麥克懷特日前也透露《白蓮花大飯店3》的劇情將比前2季更龐大且瘋狂！