怒嗆蕾菈噁爛臭網紅！24歲單親媽威脅下地獄　法院判決出爐下場曝

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2022年間，YouTuber蕾菈遭一名24歲的葉姓女網友，於社群軟體IG上公開發文，嗆蕾菈「噁爛臭網紅」、「胸部做過」等語，甚至恐嚇「一起下地獄」，還附上蕾菈IG帳號截圖，遭蕾菈報警提告。案經士林地院審理，依恐嚇危害安全罪，判處葉女有期徒刑2月，可易科罰金。據了解，葉女於2022年8月間，傳送私人訊息給蕾菈，之後又在IG上公開發文怒嗆蕾菈「噁爛臭網紅」，更暗示要公布蕾菈私密影像，還威脅稱「你的影片永生永世都會在網路上，我們一起下地獄」，並張貼蕾菈的IG截圖，蕾菈發現後隨即報警提告。後續雙方雖以18萬元和解，但葉女仍被依法起訴。案件審理期間，葉女供稱「不滿男朋友跟蕾菈有聯繫」，才心生怨懟傳訊給對方，法官考量葉女坦承犯行，與蕾菈達成和解，承諾分期賠付18萬元，雖然迄今僅支付5萬元，但考量其動機，審酌也女為單親媽媽，育有1名未成年子女等因素，依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。