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《原子少年2》主題曲曝光「C位是他」！6星球選拔惹哭玉琦老師

記者林奕如／綜合報導

▲《原子少年2》主題曲正式曝光，6星球都各有C位，選拔時少年們的成長，一度讓玉琦老師感動淚灑現場。上圖為晨之星Alex。（圖／翻攝原子少年YT）
▲《原子少年2》主題曲正式曝光，6星球都各有C位，選拔時少年們的成長，一度讓玉琦老師感動淚灑現場。上圖為晨之星Alex。（圖／翻攝原子少年YT）
《原子少年2》即將在8月24日首播，54位選手們各憑本事，首要任務就是一起完成主題曲《最遙遠的男孩》錄製，此次C位選拔，要從6星球各選出一位，激烈的競爭下，選出Alex、詹皓然、陳彥旭、李雨哲、黃崇峻、洪暐，選拔過程中，感動少年的成長，讓一向嚴厲的玉琦老師淚灑現場。

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主題曲《最遙遠的男孩》已經在YT平台曝光，一推出就受到熱烈討論，此次C位選拔打破只有一位的想法，要在「6星球」晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球以及小行星，各選出一位，錄製MV時每個行星依序登場，人少凸顯個人魅力，最後54位選手一起跳舞，展現出驚人氣勢。

▲《原子少年2》主題曲曝光「C位是他」！6星球選拔讓玉琦老師淚灑現場。（圖／翻攝原子少年YT）
▲▼《原子少年2》主題曲有6星球C位依序登場，上圖為晨之星Alex。（圖／翻攝原子少年YT）
▲《原子少年2》主題曲曝光「C位是他」！6星球選拔讓玉琦老師淚灑現場。（圖／翻攝原子少年YT）
《原子少年2》6星球分團　54位小鮮肉各展魅力

《原子少年2》以「6大行星元素」分團，包括晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球以及小行星，各有風格。風行者成員都是跳舞好手，潘永安、李雨哲、林泓諺、徐紹銘、江遠綸、花花、小新、Howie、曾楷博在鏡頭前大秀高超舞技。晨之星成員，包括伍承慶、禾雁凱、Alex、鄭彫秦、李洸銘、楊壬豪、黃賀群、Vin、劉凱杰大展暖男魅力。

小行星則是青春代表，成員有張鈞嘉、胡廷豐、正耀、陳彥旭、胡勝銘、李翔維、陳永勛、加藤琉士、至琦，尤其至琦才13歲，是本屆最小年紀選手。天狼星特點呈現嘻哈反骨，成員們包括李柏諺、楊樹翰、陳傳欣、趙禧、洪暐、何集美、+How李家皓、Simon、BU，在宣傳影片帥氣亮相。

▲《原子少年2》主題曲曝光「C位是他」！6星球選拔讓玉琦老師淚灑現場。（圖／翻攝原子少年YT）
▲▼《原子少年2》6星球C位選拔，讓玉琦老師淚灑現場。（圖／翻攝原子少年YT）
▲《原子少年2》主題曲曝光「C位是他」！6星球選拔讓玉琦老師淚灑現場。（圖／翻攝原子少年YT）
鑽石星球走時尚高冷路線，成員包括HAKU、趙宥鑫、陳楷祐、黃崇峻、呈恩、康平、廖鴻達、郭哲愷、陳俊希。克卜勒則是性感迷人，包括棋富、陳泊澈、宰宰、詹皓然、陳泓儒、泥秋、李品諺、東翰、李定，全都展現無敵電眼。

宣傳影片一出，各個男孩們吸引粉絲入坑，目前投票持續進行。2024年台灣男子選秀節目《原子少年2》即將展開，由詹仁雄和踢帕娛樂製作，並請歐弟（歐漢聲）、謝坤達、玖壹壹健志擔任星際導師，這次將由54位選手參與，分成6顆星球角逐最終冠軍。馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz

▲《原子少年2》主題曲曝光「C位是他」！6星球選拔讓玉琦老師淚灑現場。（圖／翻攝原子少年YT）
▲▼《原子少年2》主題曲《最遙遠的男孩》曝光，引起粉絲熱烈討論。（圖／翻攝原子少年YT）
▲《原子少年2》主題曲曝光「C位是他」！6星球選拔讓玉琦老師淚灑現場。（圖／翻攝原子少年YT）
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六 
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播
晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起 每週五 
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六 
晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架


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