Google Pixel 9 首日預購最熱賣機型不是摺疊機　7成都選大螢幕

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▲Google摺疊機 Pixel 9 Pro Fold 價格相對較高，首波預購買氣不如6.8的大螢幕機型。（圖／記者周淑萍攝）

▲Google Pixel 9 入門款，依舊擁有AI全新功能。（圖／記者周淑萍攝）

Google昨（14）天風風光光的發表Pixel 9系列，率先展開預購的有三款，包含Pixel 9、Pixel 9 Pro XL和摺疊機 Pixel 9 Pro Fold，而Pixel 9 Pro則預計到年底才會開賣。中華電信、台灣大哥大同步開賣，中華電信率先公佈預購統計，大螢幕的Pixel 9 Pro XL預購佔比近7成最為熱賣，Pixel 9 Pro Fold摺疊機非首選，可能因單價較高仍受觀望。搶在蘋果iPhone 16系列開賣之前，Google昨亮相新機Pixel 9系列，包含了入門款6.3吋螢幕基本款的Pixel 9售價26490元起，還有6.8吋大螢幕的Pixel 9 Pro XL，價格為39990元，以及首度在台灣販售摺疊機Pixel 9 Pro Fold，價格就高了不少，售價5萬6990元。電信商包含中華電信和台灣大哥大都在第一時間展開預購，根據中華電信統計網路門市預購狀況，大螢幕手機仍為消費者購買主流，預購最熱烈的機型為陶瓷米色Pixel 9 Pro XL，佔預購量7成，其中以256G容量為主、佔比7成5；而消費者矚目的「最薄摺疊手機」Pixel 9 Pro Fold，則以容量512G的曜石黑為最多人預購、佔比5成5。中華電信預計在下週四8月22日陸續開賣Google Pixel 9系列，新款穿戴裝置Pixel Watch 3智慧錶和Pixel Buds Pro 2耳機也會同步上市。目前在Google Store官網預購也同步展開，空機預購大方送上購物金，可以再下次購物時折抵消費。像是8月底前下單Pixel 9 Pro Fold摺疊機，就送1萬1800 Google 商店消費點數，等於送上Pixel Watch 3的費用。Pixel 9 Pro XL預購送9800購物金，而Pixel 9也有送5800 購物金。