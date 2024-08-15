男星為省電不開冷氣！被爸媽發現「頂樓家中熱昏」急送醫撿回一命

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▲馮晨軒為了省電費沒開冷氣，結果在房間暈倒，後來發現他連窗戶都沒開。（圖／翻攝自YouTube《醫師好辣》）

▲徐乃麟（右）虧馮晨軒當少爺兵，連熱都承受不住還要打營養針。（圖／翻攝自YouTube《醫師好辣》）

全球暖化影響，每年夏天的氣溫都在創新高，動輒體感溫度40度，不開冷氣根本難以度日，男星馮晨軒（餅乾）在節目《醫師好辣》中透露自己為了省電費不開冷氣，沒想到卻昏倒在房間，還是爸媽衝進房門才發現，後來還帶他去醫院打營養針。馮晨軒（餅乾）17歲時從節目《超級模王大道》發跡，後來擔任主持人、演員、歌手，也發行過單曲，近來他在節目《醫師好辣》中聊省錢主題，馮晨軒說有次為了省電費，心想再30分鐘就要出門吃飯，就不開冷氣了，結果看電視看到一半，視線變得模糊，「然後我就倒了！我爸媽想說，應該要門口集合，敲門也沒回應，衝進來我已經昏倒在椅子上。」當時剛退伍，馮晨軒笑說以為這種悶熱能受得住，結果最後連飯也沒吃到，直接送醫打營養針，被主持人徐乃麟虧，「你是當少爺兵吧！」徐乃麟分享，他剛退伍時曾和張晨光合租房子，在頂樓，「張晨光有冷氣，我另外一個朋友也有冷氣，就我沒有，晚上根本睡不著，吹電風扇還要搬一盆水放在前面，頂樓很恐怖。」嚴立婷問他怎麼不去跟張晨光擠一張床，徐乃麟突然爆料，「他們都有馬子！」惹眾人大笑。不過節目中，醫師陳炳諴也提及，氣溫45度以上身體的酵素不會啟動，血管就會擴張，所以國外熱浪來的時候，很多人常常因為熱衰竭過世。