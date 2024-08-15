便當單據96萬？吳怡萱：會計師960+110key錯「我們也非常傻眼」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，又遭披露柯文哲競總在今年1月13日的總統大選前，曾申報了一筆高達96萬的餐費，引發熱議，甚至被挖出日期為週日還恰逢店家公休，收據時間也對不上。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（15）日強調，就是會計師key in錯誤，也強調「沒有辦法代替業者回答發票的問題。」吳怡萱稍早受訪時說，昨天已提供當時收據、發票給媒體，事實證明就是一張960元、一張110元，然後這兩張在key in時，被key成了960,110元，因此產生了誤解，這顯示出其實在key in過程中出現非常多誤報，「實在是也是讓我們非常的傻眼。」吳怡萱強調，的確我們必須要複核、複查，但是在沒有複查，又相信專會計師的前提之下，竟然會出現把960、110元，key成960,110元，就是兩張變成一張，這其實我們也是始料未及。針對單據一個是2023年、一個是2024年，怎麼會是在同時間申報？吳怡萱僅稱，當時統一把所有的單據交給會計師處理，「不知道會計師是一起申報？還是分批申報？這個點我們倒是不了解。」有媒體追問，網紅四叉貓直指，「大愛素食天地」那個時候已經歇業，就算是「小李快餐店」禮拜天也沒有開？吳怡萱強調，「我們只是買了便當，那我們也不曉得說，這個同一個狀況好像也發生在賴清德總統候選人的身上，因為他們也同時也申報了一樣是大愛素食天地的3筆資料。」吳怡萱續指，同時也看到了前總統蔡英文她也申報過類似大愛素食天地，但她支出的項目是「交通」，所以這個部分沒有辦法代替業者回答發票的問題。