郭婞淳奪銅竟挨批「老了成績才會差」　唐從聖一席話戰酸民被推爆

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▲郭婞淳在巴黎奧運舉重賽事的策略成功，保住銅牌，而她放手一搏拚金牌的精神令人佩服。（圖／美聯社）

▲▼郭婞淳的年紀被酸民做文章，唐從聖忍不住發聲回擊。（圖／記者黃雅琪攝影、唐從聖臉書）

「舉重女神」郭婞淳拿下巴黎奧運女子舉重59公斤級銅牌，負傷上場的她，儘管沒能完成摘金二連霸，仍寫下連3屆奪牌的個人紀錄。沒想到，30歲郭婞淳賽後被酸民嘲諷「年紀大了成績才會差」，對此，唐從聖發聲反擊：「他們的人生多半沒有經歷過高峰，所以無法體會妳奪冠之路辛苦的過程！」唐從聖昨天在臉書發文，標記舉重女將郭婞淳的帳號，寫下：「妳超棒的～那些酸妳老了、成績差的人，我們要祝福人家，因為他們的人生多半沒有經歷過高峰，所以無法體會妳奪冠之路辛苦的過程，另外...他們也不見得有把握和那個運氣，能活到妳現在的歲數，加油！keep going！」對於唐從聖罵人不帶髒字的修理酸民、鼓勵郭婞淳，網友大聲叫好：「她很年輕怎麼會老！加油囉！別管別人怎麼說」、「一些人只會打嘴砲，就算你覺得她老了，一隻手照樣輕而易舉舉起你」、「從從哥就是溫暖！正所謂『夏蟲不可語冰』，沒有經歷過的人，是不可能理解箇中辛苦的，婞淳很棒，我們的每位選手都很棒，台灣人深深感謝你們的付出！」郭婞淳日前在巴黎奧運舉重賽事上，先以抓舉項目拿下105公斤，於所有選手中排名第4，隨後登場的挺舉，郭婞淳開把130公斤，雖然舉起，但被裁判認為過程有瑕疵而判定失敗，她第2把再度挑戰130公斤順利過關，第3把郭婞淳直接挑戰137公斤，拚金牌意味濃厚，可惜最後未能成功。獲頒銅牌時，郭婞淳一度落淚，賽後接受訪問，談到最後挺舉挑戰137公斤，飽受腰傷困擾的她，情緒激動、語帶哽咽地說，自己把巴黎奧運當作最後一屆在舉，享受站在舞台比賽的當下，「當然就是跟教練說...不用管說現在銅牌、銀牌，就要拚拚看...」先前因為挺舉造成腰傷而有陰影，但郭婞淳說：「不管了啦！反正痛就痛了！」