柯文哲陷假帳風暴！被酸等黃袍加身　黃國昌：見縫插針不會成功

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民眾黨主席柯文哲遭質疑在競選總統時的政治獻金，疑似作假帳，嚴重衝擊民眾黨的支持度。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（15）日再度喊話相信柯文哲，並反嗆有心人士見縫插針不會成功，在柯文哲領導下一定會虛心反省改進。黃國昌今日與新北市議員陳世軒一同考察國家電影及視聽文化中心與二期場館進度，並接受聯訪。媒體詢問有網友說民眾黨在內戰找戰犯、甚至被質疑在等黃袍加身，接黨主席？黃國昌回應表示，此時此刻台灣民眾黨每一個成員都是用戰戰兢兢、最誠懇的心態來面對問題、解決問題，回應每一位支持者大家共同的期待，並沒有對內找戰犯這樣的事，因為他們都是民眾黨團隊的一分子。黃國昌說，大家都相信在柯文哲領導下能痛定思痛，能夠解決這件事引發疑慮的問題，把真相攤在陽光下，回應整個社會的期待，民眾黨現在最該做的是在各自的工作崗位上，扮演好每一個人自己的角色。媒體追很多小草的群組原本是挺黨主席柯文哲，現在改成挺黃國昌，對此，黃國昌回應說，其實過去這段時間，甚至是這幾個月以來，外界對於民眾黨有很多見縫插針的行為，時間就是最好的考驗跟證實，「見縫插針我必須很坦率跟大家講，都不會成功」，但目前為止也沒有成功過，在柯文哲領導下一定會虛心反省、改進，更堅定地為台灣第三勢力打開一條重要的道路。媒體問怎麼看除了會計師問題滿大的，黨內有聲浪要黃珊珊與李文宗負責？黃國昌說，最重要是把真相與以釐清、予以還原，此時此刻每一個人都是台灣民眾黨的一分子，應該要做是更努力工作，回應選民期待。