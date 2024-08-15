「柯文哲最大錯誤就是重用黃珊珊」　他喊話：再不處理她恐難服眾

柯文哲被砍完接著輪藍營？吳子嘉曾預言1事　蔡正元也認同

記者王德蓉／綜合報導

▲柯文哲深陷政治獻金假帳爭議，帥化民則說，現在可能會把白的殺完，下接下來就殺藍的。（圖／資料照片）
▲柯文哲深陷政治獻金假帳爭議，帥化民則說，現在可能會把白的殺完，下接下來就殺藍的。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳爭議，北檢14日兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員。媒體人吳子嘉曾預言，總統賴清德把白營處理後，就會繼續砍藍營的或是同黨的，未來將無法無天。退役中將帥化民則說，現在可能會把白的殺完，接下來就殺藍的。

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針對柯文哲假帳疑雲，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，柯文哲已沒救了、穩死，就看什麼時候完全倒台，他也預言，賴清德砍完白的會繼續砍藍的，連同黨的都很危險，未來將無法無天。

帥化民14日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，黃珊珊已經給柯文哲捅出2次大婁子，一是藍白合，現在又是一個婁子。帥化民也透露，聽說柯文哲和黃珊珊已經不講話很久了，「所以這是窩裡反的事情，因為要棄車保帥，應該棄的車又在搞棄帥保車，現在亂成一鍋粥，一起棄。」

帥化民說，國民黨也不要高興，因為民眾黨是國民黨的主要盟友，若它垮了以後，立法院多數就會有問題；他也預言，現在把白的殺完後，下面就殺藍的。同台的前立委蔡正元也認同，並表示「吳子嘉講得對。」

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