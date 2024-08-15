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籃籃遭爆雙面人鬧翻樂天！「同框2隊友」燦笑回應粉絲：我很好

記者吳昕蓓／綜合報導

▲啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）日前遭爆料是「雙面人」，昨（14）日在IG限動發文曬出和樂天隊友的合照，向粉絲報平安：「我很好。」（圖／籃籃IG）
▲啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）日前遭爆料是「雙面人」，昨（14）日在IG限動發文曬出和樂天隊友的合照，向粉絲報平安：「我很好。」（圖／籃籃IG）
啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）為樂天啦啦隊隊長，親民又鬼靈精怪的個性讓她圈粉無數，日前卻遭爆料是「雙面人」，籃籃當天受訪時紅著眼眶澄清：「就是有心人的惡意為之。」討論度仍居高不下，然而她本人似乎不受外界影響，昨（14）日在IG限動發文曬出和隊友的合照，向粉絲報平安：「我很好。」

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▲啦啦隊女神籃籃。（圖／籃籃臉書）
▲啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）為樂天啦啦隊隊長，親民又鬼靈精怪的個性讓她圈粉無數。（圖／籃籃臉書）
合體樂天女孩破除不和謠言　籃籃甜喊：謝謝小可愛

籃籃在IG限時動態轉發和其他樂天女孩穎樂、Dora的合照，她身穿粉色上衣，戴著鴨舌帽，隊友們則對著鏡頭露出笑容，比出勝利手勢，感情絲毫不受輿論影響，籃籃也透露：「一進休息室就見到兩人站在我旁邊，但卻不敢跟我說話。」似乎是想給籃籃自己的空間消化，讓她十分感謝：「謝謝小可愛。」

籃籃也轉發粉絲的動態，可以看到她露出可愛的招牌笑容，對著鏡頭親切招手，她也藉著這則動態傳達自己的心情，希望粉絲別擔心她：「我很好，謝謝你們的關心。」這也是她在風波後，首度於社群平台上向粉絲喊話。

▲（圖／籃籃IG）
▲籃籃在限時動態曝光自己的近況。（圖／籃籃IG）
籃籃遭爆料是「雙面人」　紅眼眶澄清事件原委

事實上，籃籃先前遭爆料，樂天女孩們協議寄信向球團寄信爭取工作合約，籃籃卻因為怕得罪高層，在最後臨陣脫逃，且還經常發文蹭前隊友林襄、李多慧，私下卻鮮少和樂天女孩互動，痛批她是雙面人，對此，籃籃也委屈澄清，是因為自己的合約時間和大家不同，所以當下才沒有立場表態。

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