柯文哲台南造勢花475萬　郭國文一張圖諷「小草」：民進黨花18萬

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民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實爭議，而柯文哲去年12月在台南舉行的大造勢活動，由承辦的時樂公司向民眾黨請款475萬元，被質疑超出行情。對此，民進黨立委郭國文諷刺說，「這種數字也許可以騙小草，但像我這樣的選舉大叔，一看就知道有問題」。「台南辦一場造勢要475萬？」郭國文諷刺，既然柯文哲不懂的公開透明，「我先做給你看！」郭拿出民進黨台南市黨部6月舉辦的「反擴權 護民主」的座談會單據，2000人的場合，總共花費18萬1100元。郭國文提到，這幾天民眾黨動作很多，一直撇清關係，但關鍵問題都回答不出來，所以他只好再提一個簡單的問題，那就是台南造勢為什麼會花到475萬？郭國文指出，翻開新聞看到，柯文哲去年12月16日台南約5000人的造勢，竟申報一場要475萬，「這種數字也許可以騙小草，但像我這樣的選舉大叔，一看就知道有問題」。郭國文諷刺，會花到475萬要不是作假帳，要不就是民眾黨怕造勢大會沒人，在台南又動員不到，只好包遊覽車從台北把人載下去，會出現475萬這種數字，應該只有以上兩種「選哲」了。