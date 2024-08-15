技嘉H1 EPS 7.84元、賺贏去年　今日股價爆量衝至254.5元

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顯卡大廠技嘉昨（14）日公布上半年財報，累計上半年稅後純益為新台幣49.85億元，年增逾160％，EPS達7.84元，超越去年全年表現。激勵今（15）日開盤以254.5元開出、上漲12元，並且個股成交金額擠進今日排行前五名。顯卡大廠技嘉在AI伺服器需求強勁帶動下，第二季營收為新台幣739.21億元，季增34%、年增1.83倍，刷新單季新高紀錄；營業利益為新台幣38.51億元，季增25%、年增2.92倍；稅後純益為新台幣29.62億元，季增46%、年增2.33倍；EPS為4.66元，為2022年第二季以來9季新高。觀察獲利數字，技嘉第二季毛利率10.8%，季減0.5個百分點、年減1.02個百分點；營業利益率5.21%，季減0.37個百分點、年增1.45個百分點。技嘉今年上半年營收為新台幣1290.88億元，年增1.38倍；歸屬母公司稅後淨利為新台幣49.85億元，年增1.6倍；每股盈餘7.84元，已超越去年全年每股盈餘7.46元。技嘉看好今年下半年營運表現將優於上半年。技嘉表示，第二季AI伺服器毛利率相較於第一季提升，不過整體毛利率受板卡淡季影響而略減。下半年板卡進入旺季，樂觀看待整體毛利率表現。針對後市表現，技嘉表示，下半年板卡市場受惠於英特爾（Intel）、超微（AMD）新平台釋出，加上顯示卡仍然供不應求，以及明年又有新品上市，產業前景相當樂觀，儘管新一代AI伺服器出貨時程有雜音干擾市場情緒，但技嘉並不受影響，並且H200急單持續挹注開案量。技嘉提到，目前B200A與GB200因製程不同，彼此之間不存在排擠效應，新品即將貢獻營收，而客戶對於H200液冷解決方案的需求也高，有助於提升毛利率表現，旗下東南亞、歐洲、美洲新產能將陸續在第三季、第四季投用。財報好成績也激勵今日技嘉股價表現，今（15）日開盤以254.5元開出、上漲12元，截至11點爆出超過14萬張大量，超越昨日全日表現，並且個股成交金額擠進今日排行前五名。