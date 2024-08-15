臺南推九月敬軍月　黃偉哲：專屬優惠感謝國軍官兵

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▲市長黃偉哲代表臺南市185萬市民，向國軍表達最高敬意與謝意，公布優惠內容，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」的標章，現役軍人憑證即可享專屬優惠。(圖／南市府提供)

▲台南市後備指揮部指揮官宋自強上校也特別前來參加《臺南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動。(圖／南市府提供)

九三軍人節將近，為感謝國軍官兵保家衛國，臺南市政府結合民間推出《臺南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動，以行動表達對國軍的敬意。臺南市長黃偉哲今(15)日也代表臺南市185萬市民，向國軍表達最高敬意與謝意，公布優惠內容，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」的標章，現役軍人憑證即可享專屬優惠。黃偉哲期盼透過臺南九月敬軍月，歡迎國軍弟兄姊妹到訪臺南，享受專屬的快樂時光。他也號召各行各業響應，加入敬軍月行列。黃偉哲表示，在國外軍人往往享有較優惠的待遇，比如優先登機、搭乘公共運輸等，而在台灣也應當如此，臺南也率先推出軍人月的構想，讓國軍一整個月都能享有特殊的優惠，以表達對軍人的敬愛。日前凱米颱風肆虐南部，國軍官兵不僅隨即支援救災，颱風後也持續協助國人整理家園。可說不論晴天雨天颱風天，國軍總在我們身邊，堅毅守護家園。繼去(112)年首度推出臺南九月敬軍月，引起廣大迴響，今(113)年號召了更多場館及店家加入優惠，涵蓋範圍包括商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、觀光工廠等7大類、超過30處場館，還有數十家旅宿業者，一起加入敬軍優惠。國軍官兵不妨趁著九月，和家人同遊臺南風景遊憩區，享受愜意戶外活動。不論是虎頭埤、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、黃金海岸卡丁車…等，現役軍人憑證，即可享門票優惠及指定消費折扣，柳營尖山埤渡假村、頑皮世界及走馬瀬農場等，也推出憑證訂房或門票優惠。另外，十鼓文創園區在九三軍人節當天則推出購票折扣優惠。如果想來趟知性之旅的話，可到安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、億載金城、延平郡王祠等古蹟，或是隆田文化資產教育園區、二空新村園區、德陽艦園區、水交社眷村雜貨舖與敝墟書店、台江文化中心餉時光café等，憑軍人證可享門票優惠或指定消費折扣。有小孩的國軍弟兄姊妹，也可帶孩子參觀山上花園水道博物館、左鎮化石園區、臺南市立博物館、南瀛天文館、兒童科學館等，陪小朋友逛博物館，長知識同時增進親子情感。此外，海安、孔廟、大東橋及赤嵌等商圈特定店家，以及立康中草藥產業文化館、瓜瓜園地瓜生態故事館、虹泰水凝膠世界觀光工廠等也提供優惠，出示軍人證消費可享折扣好康。交通優惠方面，整個9月現役軍人只要向司機出示軍人證，就可免費搭乘大臺南公車各路線（雙層巴士除外），不必另外刷卡或購票，包括市區公車、幹支線公車、小黃公車、厝邊公車及臺灣好行觀光公車等均適用。憑軍人證購買雙層巴士車票，則可享半價優惠。