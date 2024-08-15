影／李文宗記者會噴名言　郭正亮見黃珊珊1舉動：看出兩人不合

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，12日召開記者會強調是簽證會計師端木正擅自「自行調節」、灌帳到木可、尼奧跟時樂公司導致問題，卻遭端木正發聲明反擊，稱自己一切依法簽證。時任競總總幹事黃珊珊、會計師端木正以及時任競總財務長李文宗皆移送中評會處理。對此，郭正亮指出，李文宗在記者會上說「我必須很負責地說，我完全不知情」，黃珊珊做出叩叩叩敲桌的動作，從這裡就能看出兩人向來不合。郭正亮14日在節目《大新聞大爆卦》表示，李文宗在記者會上說「我必須很負責地說，我完全不知情」，這已經創造名言了，但這牽涉到大家的常識，「端木正去報帳，說你們的財務長都不知道？」黃珊珊也提告端木正要求自保，也稱自己都不知情，「那這裡就是財務長跟總幹事都不知道，檢察官會採信嗎？可是她必須要做這樣的自保動作。」郭正亮說，當天李文宗講出名言，他看到黃珊珊做出叩叩叩手敲桌的動作，就知道這兩個人一定向來不合，「不然怎麼會這樣呢？怎麼會出現這種動作？」郭正亮質疑，那場記者會是民眾黨的記者會，「你怎麼可以在民眾黨的記者會來講木可的事？請問你有得到授權嗎？你必須要得到木可公司的授權書吧？不然你來這裡講是什麼意思？你利用民眾黨的記者會的時間，要保護你妹妹？」