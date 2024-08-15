郭富城香港開唱造型掀議！泡麵放頭上遭酸　粉絲傻：得罪造型師嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城的演唱會造型掀起討論，網友直呼無法理解。（圖／微博）

▲郭富城一連更換了多種假髮現身，每種樣貌都讓粉絲看呆。（圖／微博）

天王郭富城睽違8年再度踏上香港紅磡體育館，13日起在香港展開「ICONIC世界巡迴演唱會」，不少藝人好友都到場支持，就連愛妻方媛和2個女兒也在台下應援，不過郭富城頂著泡麵頭的造型卻讓觀眾傻眼，讓網友笑稱是不是得罪造型師，還有台下觀眾熱議：「郭天王開始走抽象路線了？」郭富城這次造型相當百變，一連換了多種穿搭，其中最讓人難以理解的，便是金黃色長捲髮和花朵西裝外套，後來他頻頻更換假髮，不僅有橙色厚短髮、黑色不規則髮片等奇怪髮型，就連天王身上的穿搭也很怪異，原先正常的牛仔外套上，卻多了奇怪的毛，讓粉絲傻眼直呼：「被造型師坑了？」郭富城的演唱會造型瞬間登上微博熱搜，不少網友笑虧：「天王也開始玩抽象了，這泡麵扣頭的造型有點不懂啊」、「唱跳絕無問題，被造型師坑了」、「郭富城的泡麵髮型讓我瞬間想到袁姍姍的美杜莎髮型，兩者看得人頭皮發麻」、「造型真的一言難盡」、「郭富城是沒有造型師嗎？演唱會這些造型髮型也太醜了，真的欣賞不了！」但也有網友逆風力挺替郭富城說話：「他的演唱會造型一直都很浮誇的啦！」事實上，郭富城的演唱會造型一直都走浮誇路線，每次出場的造型總能掀起話題，像是他今年3月份到瀋陽開唱，就以一身酒紅色外套和花色牛仔褲穿搭現身，讓粉絲傻眼，後面更是笑稱：「土到極致就是潮。」不過郭富城曾對此表示，這是為了要增添視覺效果。