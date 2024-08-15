2024威廉波特世界少棒大賽今開打！中華隊首戰8:0大勝加拿大晉級

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▲龜山國小代表台灣打威廉波特少棒賽，游騰皓穿上17號球衣出賽。（圖／美聯社／達志影像） ▲中華隊龜山國小代表台灣打威廉波特，彭乙晏揮出右外野一壘安打，再進帳分數。（圖／美聯社／達志影像）



2024威廉波特世界少棒錦標賽，又稱少年棒球聯盟世界大賽（英語：Little League World Series）今（15）日凌晨開打，中華隊由桃園龜山國小少棒隊代表出征，由世界少棒聯盟（LLB）所主辦的在美國賓州威廉波特（Williamsport）少棒賽，此役中華隊投手由賴承希先發，他主投5局狂飆10次三振，跟邱志愷聯手演出無安打比賽，並且合計狂飆13次三振奪勝。3局下投手賴承希先發，接連投出穩定直球，4局也連續三振3名打者。