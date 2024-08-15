2024威廉波特世界少棒大賽今開打！中華隊首戰8:0大勝加拿大晉級

2024威廉波特世界少棒錦標賽，又稱少年棒球聯盟世界大賽（英語：Little League World Series）今（15）日凌晨開打，中華隊由桃園龜山國小少棒隊代表出征，今天首戰對加拿大隊，龜山國小少棒隊在第3局一次攻下5分，最後以8:0獲勝晉級，下一場將在17日凌晨5時對澳洲隊。中華隊靠著3局上邱治愷、余家睿一口氣打下5分加上先發投手賴承希4.2局狂飆10次三振，終場中華隊首戰8:0大勝加拿大晉級。
中華隊首戰告捷 面對加國不留情
由世界少棒聯盟（LLB）所主辦的在美國賓州威廉波特（Williamsport）少棒賽，今天進行首日賽程，代表亞太區出賽的桃園市龜山國小少棒隊昨日參加遊行，全隊士氣高昂，加上不少僑胞揮舞國旗，也很有精神。
此役中華隊投手由賴承希先發，他主投5局狂飆10次三振，跟邱志愷聯手演出無安打比賽，並且合計狂飆13次三振奪勝。
中華隊3局上由胡諺鈞與游騰皓因加拿大投手控球不穩，順利站上一、二壘，陳泊瑋短打也上壘，形成無人出局滿壘大好機會。此時邱治愷揮出中間安打加盜壘，中華隊先進帳2分，彭乙晏獲保送再度形成滿壘，余家睿適時揮出左外野安打，一次打下3分。
3局下投手賴承希先發，接連投出穩定直球，4局也連續三振3名打者。5局上，中華隊繼續搶攻，陳泊瑋左外野安打上一壘，邱治愷犧牲打，讓陳泊瑋上3壘，彭乙晏揮出右外野一壘安打，再進帳分數，廖宣澔揮出二壘安打，再度形成二、三壘有人局面，中華隊5局上又獲3分，以8分領先。
賴承希主投4.2局無失分，沒被敲安，還狂飆10次三振，加上後援的邱志愷投1.1局聯手演出無安打比賽，並且合計狂飆13次三振。將在台北時間17日凌晨5時對澳洲隊。
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由世界少棒聯盟（LLB）所主辦的在美國賓州威廉波特（Williamsport）少棒賽，今天進行首日賽程，代表亞太區出賽的桃園市龜山國小少棒隊昨日參加遊行，全隊士氣高昂，加上不少僑胞揮舞國旗，也很有精神。
此役中華隊投手由賴承希先發，他主投5局狂飆10次三振，跟邱志愷聯手演出無安打比賽，並且合計狂飆13次三振奪勝。
中華隊3局上由胡諺鈞與游騰皓因加拿大投手控球不穩，順利站上一、二壘，陳泊瑋短打也上壘，形成無人出局滿壘大好機會。此時邱治愷揮出中間安打加盜壘，中華隊先進帳2分，彭乙晏獲保送再度形成滿壘，余家睿適時揮出左外野安打，一次打下3分。
3局下投手賴承希先發，接連投出穩定直球，4局也連續三振3名打者。5局上，中華隊繼續搶攻，陳泊瑋左外野安打上一壘，邱治愷犧牲打，讓陳泊瑋上3壘，彭乙晏揮出右外野一壘安打，再進帳分數，廖宣澔揮出二壘安打，再度形成二、三壘有人局面，中華隊5局上又獲3分，以8分領先。
賴承希主投4.2局無失分，沒被敲安，還狂飆10次三振，加上後援的邱志愷投1.1局聯手演出無安打比賽，並且合計狂飆13次三振。將在台北時間17日凌晨5時對澳洲隊。