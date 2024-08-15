研華宣布展開策略聯盟　導入聯發科「達哥」生成式AI服務平台

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工業電腦大廠研華與IC設計大廠聯發科今（15）日宣布展開策略聯盟，成為首個導入聯發科生成式AI服務平台MediaTek DaVinci（聯發科達哥）的企業，作為提升員工日常工作生產力的重要工具。同時，雙方預告針對邊緣AI產品開發也將進一步合作。聯發科技達哥生成式AI服務平台在今（2024）年4月推出，基於聯發科技生成式AI服務框架（GAISF）開發，支援多種大語言模型，包含聯發創新基地最新發布的繁體中文大語言模型MediaTek Research BreeXe，可提升繁體中文處理能力。研華表示，隨著生成式AI技術普及及發展，AI運算從雲端走向邊緣已成趨勢，更是落實到工作日常。此次導入聯發科達哥平台，希望能在組織中培養AI創新思維，並藉此大幅提升員工的工作效率。聯發科表示，聯發科達哥平台旨在解決企業採用生成式AI時，所面臨的各種挑戰，讓各行各業能在彈性且開放平台下，開發專屬生成式AI應用。並期待此合作，能為研華創造價值，也能成為台灣生成式AI跨企業合作的成功示範。研華也將在聯發科的達哥平台上，舉行一系列生成式AI創新競賽，範圍涵蓋多個領域，包含辦公室應用、品牌行銷、業績分析、人力資源服務、客戶服務到軟體開發等，鼓勵員工運用AI技術解決實際業務問題。