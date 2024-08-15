中部2蛋黃酥名店！快閃台北、高雄時間曝　彰化人：「一生必吃」

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▲不二糕餅將到台北遠百信義A13與高雄夢時代購物中心設立快閃櫃。（圖／不二糕餅提供）

▲鹿港在地30多年蛋黃酥名店「新口味食品行」，強調純手工製作，還被彰化網友封為「一生必吃」。（圖／新口味提供）

中秋節想吃蛋黃酥，不用只搶陳耀訓的，中部也有兩家名店，品質都很優，像是與彰化不二坊系出同門的台中「不二糕餅」，以及鹿港在地品牌「新口味食品行」，且兩個品牌都將到台北舉辦「快閃店」，不二糕餅更另有高雄場。如今不用辛苦到當地搶購，在北、高同樣可購得，但是按照往年經驗來判斷，可能都得在現場排隊一陣子才買得到貨，吃美食也需有點耐心。台中的「不二糕餅」其實與彰化知名的不二坊系出同門，不二坊是二代，不二糕餅是三代在管理，且兩個的配方基本上相同，但是當然還是有部分民眾因主觀意識覺得口感有差。不二糕餅強調使用手工桿製的外皮，酥香且層次分明，搭配上甜而不膩的烏豆沙與鹹蛋黃。而不二糕餅每年逢中秋檔期都會舉辦快閃活動，今年度確認在台北遠百信義A13的快閃櫃，將於8月26日登場，百貨已公告，上午10時45分統一發放號碼牌，10時55分依序帶至1樓櫃位及1樓第二排隊動線等待，11時開始依序結帳取貨；另外也有高雄場，於高雄夢時代購物中心設快閃櫃，8月29日開賣。2場快閃都只到9月16日，販售品項包括蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥+茶鳳黃），每人每日限購5盒。每天都限量提供，賣完為止。至於在彰化鹿港經營30多年的「新口味食品行」，生產的蛋黃酥還被彰化網友喻為「一生中必吃」，此次中秋節推出「秋兔登月禮盒」550元，內含12顆蛋黃酥，現已於官網限量開賣，每周五中午12:00開放隔周一~日皆可預訂。此外