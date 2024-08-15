113學年度大學分發入學2505個缺額、錄取率98.94%　均創近3年新低

113學年度大學分發入學今（15）日上午9時公告在大學考試入學分發委員會網站，登記的有3萬7069人，總錄取人數3萬5076人，仍有2505個缺額、錄取率為94.62%，相較112學年度的6464個缺額、錄取率為96.14%降低1.52%，也比111學年度的1萬4493個缺額、錄取率為98.94%降低4.32%，因此不論缺額、錄取率兩者均為3年以來最低。
113學年度大學分發入學今日放榜，考生可在大學考試入學分發委員會網站查詢。考分會提到，今年繁星推薦、申請入學等各個管道，共有1萬5462個名額回流至分發入學管道，相比去年減少4591個名額，而且回流後一共3萬7264個總招生名額，相比去年減少5215名，至於分發後計有2505個招生缺額，相較112學年度的6464個招生缺額，減少3959個缺額。
考分會更進一步說明，113學年度的缺額一共分布在31所大學262個系組，若以分發入學招生名額統計，計有5所大學缺額比率大於 50%，包括玄奘大學、真理大學、南華大學、康寧大學、大葉大學，而在所有招生管道統計，計有3 所大學缺額比率大於25%，包括玄奘大學、康寧大學、中華大學。
考分會指出，若以缺額人數區分，私立大學是以實踐大學的296個最多、長榮大學的268個次之、大葉大學的253個位居第三名，國立大學是以東華大學的97個最多、金門大學的86個次之、台東大學的40個位居第三名。
考分會指出，若以學群區分，缺額比率最高的學群前三名包括藝術學群，佔該學群名額的 27.97%，當中又以音樂學類的52.83%最高，其次則為管理學群，佔該學群名額的 16.52%，當中又以管理跨學類的84.13%最高，再者就是大眾傳播學群，佔學群名額的11.11%，當中又以新聞學類的14.96%最高。
另一方面，考分會提到，113學年度無缺額的19所公立學校，包括台灣大學、台灣師範大學、中興大學、成功大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、台灣海洋大學、彰化師範大學、台北教育大學、台北市立大學、體育大學、中正大學、台灣體育運動大學、台南藝術大學、台北大學、高雄大學、宜蘭大學。
至於無缺額的11所私立大學，包括東吳大學、高雄醫學大學、中原大學、中國醫藥大學、逢甲大學、大同大學、中山醫學大學、長庚大學、世新大學、台北醫學大學、馬偕醫學院。
考分會統計，113學年度有1993名考生未錄取任何校系，而未錄取考生填寫的志願數平均數為46個，明顯低於錄取生填寫志願平均的 59 個，而有使用同分參酌校系的有641 個系組，相較去年的541 系組增加100個系組，但仍沒有同分增額錄取情況，登記生平均填寫志願數為59個，相較去年的62個減少3個 ，平均錄取志願序也與去年一樣落在第23志願。
考分會表示，今日起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各個志願未獲錄取原因，如仍有疑慮可於8月19日（含）前，在考分會網站線申請分發結果複查，次數則以1次為限，考分會也將統一8月26公告複查結果。
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考分會更進一步說明，113學年度的缺額一共分布在31所大學262個系組，若以分發入學招生名額統計，計有5所大學缺額比率大於 50%，包括玄奘大學、真理大學、南華大學、康寧大學、大葉大學，而在所有招生管道統計，計有3 所大學缺額比率大於25%，包括玄奘大學、康寧大學、中華大學。
考分會指出，若以缺額人數區分，私立大學是以實踐大學的296個最多、長榮大學的268個次之、大葉大學的253個位居第三名，國立大學是以東華大學的97個最多、金門大學的86個次之、台東大學的40個位居第三名。
考分會指出，若以學群區分，缺額比率最高的學群前三名包括藝術學群，佔該學群名額的 27.97%，當中又以音樂學類的52.83%最高，其次則為管理學群，佔該學群名額的 16.52%，當中又以管理跨學類的84.13%最高，再者就是大眾傳播學群，佔學群名額的11.11%，當中又以新聞學類的14.96%最高。
另一方面，考分會提到，113學年度無缺額的19所公立學校，包括台灣大學、台灣師範大學、中興大學、成功大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、台灣海洋大學、彰化師範大學、台北教育大學、台北市立大學、體育大學、中正大學、台灣體育運動大學、台南藝術大學、台北大學、高雄大學、宜蘭大學。
至於無缺額的11所私立大學，包括東吳大學、高雄醫學大學、中原大學、中國醫藥大學、逢甲大學、大同大學、中山醫學大學、長庚大學、世新大學、台北醫學大學、馬偕醫學院。
考分會統計，113學年度有1993名考生未錄取任何校系，而未錄取考生填寫的志願數平均數為46個，明顯低於錄取生填寫志願平均的 59 個，而有使用同分參酌校系的有641 個系組，相較去年的541 系組增加100個系組，但仍沒有同分增額錄取情況，登記生平均填寫志願數為59個，相較去年的62個減少3個 ，平均錄取志願序也與去年一樣落在第23志願。
考分會表示，今日起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各個志願未獲錄取原因，如仍有疑慮可於8月19日（含）前，在考分會網站線申請分發結果複查，次數則以1次為限，考分會也將統一8月26公告複查結果。