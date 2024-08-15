黃珊珊立委當到這週？媒體人預測恐停權3年　吳怡萱：尊重中評會

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員，外界都在猜測黃的不分區立委位置恐也不保。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（15）日強調，會尊重中評會。柯文哲捲入政治獻金申報不實，時任競選總幹事的黃珊珊就被指是罪魁禍首，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，現在黃珊珊已經被送至民眾黨中評會，週五就要開會，黃珊珊其實不用請辭中央委員，因為中評會週五開鍘，最輕就是停權3年，自然解除黃珊珊的立委職務，「黃珊珊這週立委就不保了！」對此，吳怡萱今天受訪時強調，「我們就尊重中評會，因為中評會是黨內一個獨立機構，所以我們沒有辦法去得知、預知中評會有什麼樣的結果出現。」有媒體追問，民眾黨被質疑用政治獻金「買網軍」，因為當時柯文哲競總製作梗圖費，就高達了40幾萬？吳怡萱先是質疑，「製作梗圖就是做網軍嗎？那現在國民黨、民進黨在臉書上PO的那些梗圖，是網軍做的嗎？」吳怡萱強調，現在是網路時代，自己都可以用小軟體做一張圖，如果做梗圖就是網軍的話，那每個人都變網軍了。