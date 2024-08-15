安賽龍退出日本公開賽！締造奧運二連霸坦言：身體和精神已到極限

前丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在本屆巴黎奧運男單金牌戰中，直落二擊敗泰國對手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成為繼林丹後第2位達成奧運羽球男單連霸的選手。下一站預計就是在日本橫濱開打的，超級750系列日本公開賽，不過安賽龍今（15）日透過社群媒體宣布，由於巴黎奧運之前、期間和之後，都讓自己的身體、精神達到了極限，因此將會退出日本公開賽，這位貼心的丹麥名將也表示，即便退賽仍會去日本和球迷們見面。
健康考量退出日本賽 貼心舉動超感人
安賽龍本次在巴黎奧運羽球男單項目展現宰制力，從小組賽、8強賽、4強賽甚至是到金牌戰，皆是1局未失拿下，寫下奧運二連霸紀錄，成為繼林丹後史上第2人。
緊隨奧運後的便是20日開打的日本公開賽，安賽龍原預計將以第2種子之姿挑戰衛冕，但今（15）日卻在個人的社群媒體公開發文表示：「在奧運之前、期間和之後，我的身體和精神都已經達到了極限，我194公分的身體還沒有得到充分休息和恢復，出於健康考慮，我決定退出日本公開賽，感謝大家的支持和理解。」
儘管因健康考量選擇退賽，安賽龍仍貼心說道：「雖然不會比賽，但我還是會去日本跟大家見面，到時候見！」這也讓不少球迷在底下留言給予鼓勵。即便無法看到丹麥名將在賽場上的身姿，但對於要出戰日本賽的台灣男單好手周天成、林俊易以及王子維等人來說，也算是避開了1個強勁的對手。
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安賽龍本次在巴黎奧運羽球男單項目展現宰制力，從小組賽、8強賽、4強賽甚至是到金牌戰，皆是1局未失拿下，寫下奧運二連霸紀錄，成為繼林丹後史上第2人。
緊隨奧運後的便是20日開打的日本公開賽，安賽龍原預計將以第2種子之姿挑戰衛冕，但今（15）日卻在個人的社群媒體公開發文表示：「在奧運之前、期間和之後，我的身體和精神都已經達到了極限，我194公分的身體還沒有得到充分休息和恢復，出於健康考慮，我決定退出日本公開賽，感謝大家的支持和理解。」
儘管因健康考量選擇退賽，安賽龍仍貼心說道：「雖然不會比賽，但我還是會去日本跟大家見面，到時候見！」這也讓不少球迷在底下留言給予鼓勵。即便無法看到丹麥名將在賽場上的身姿，但對於要出戰日本賽的台灣男單好手周天成、林俊易以及王子維等人來說，也算是避開了1個強勁的對手。
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