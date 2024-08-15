安賽龍退出日本公開賽！締造奧運二連霸坦言：身體和精神已到極限

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▲丹麥羽球名將安賽龍（Viktor Axelsen），在個人IG帳號上發出中、英兩種版本的限時動態，向球迷宣布自己將退出日本羽球公開賽。（圖／翻攝自安賽龍 IG）

前丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在本屆巴黎奧運男單金牌戰中，直落二擊敗泰國對手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成為繼林丹後第2位達成奧運羽球男單連霸的選手。下一站預計就是在日本橫濱開打的，超級750系列日本公開賽，不過緊隨奧運後的便是20日開打的日本公開賽，安賽龍原預計將以第2種子之姿挑戰衛冕，但今（15）日卻在個人的社群媒體公開發文表示：「在奧運之前、期間和之後，我的身體和精神都已經達到了極限，我194公分的身體還沒有得到充分休息和恢復，儘管因健康考量選擇退賽，安賽龍仍貼心說道：「即便無法看到丹麥名將在賽場上的身姿，但對於要出戰日本賽的台灣男單好手周天成、林俊易以及王子維等人來說，也算是避開了1個強勁的對手。