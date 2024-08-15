柯文哲小金庫曝光？綠議員再爆：木可員工月薪10萬　由柯競總發放

民眾黨主席柯文哲在競選總統期間的政治獻金被質疑作假帳，衝擊民眾黨與柯文哲的支持度。民進黨台北市議員林延鳳今（15）日再爆料，原來在木可公司做帳的員工何璦廷，領的卻是柯文哲競總的薪水。
木可公關公司負責販售柯文哲在競選總統期間的募款小物，而木可的董事長與柯文哲的私人基金會「臺北市台灣眾望關懷基金會」董事長，都由柯文哲的高中同學、台北捷運公司前董事長李文宗。
林延鳳在臉書披露，從柯文哲政治獻金申報的支出資料可以看到，從2023年8月到113年2月總共9筆「薪資」的支出給何璦廷，金額總共51萬477元，每個月薪水金額都不一樣，甚至有一個月領10萬9725元，而且選戰結束了，2月份還在領薪水。
林延鳳說，木可公司在賺錢，但成本都由柯文哲競總來支出，在木可公司做帳，領的都是柯文哲競總的薪水！請問柯文哲要怎麼解釋？對其他公司有那麼好？木可公關公司是不是柯文哲的小金庫？到底還有多少密帳？拜託檢調單位查清楚真相。
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林延鳳在臉書披露，從柯文哲政治獻金申報的支出資料可以看到，從2023年8月到113年2月總共9筆「薪資」的支出給何璦廷，金額總共51萬477元，每個月薪水金額都不一樣，甚至有一個月領10萬9725元，而且選戰結束了，2月份還在領薪水。
林延鳳說，木可公司在賺錢，但成本都由柯文哲競總來支出，在木可公司做帳，領的都是柯文哲競總的薪水！請問柯文哲要怎麼解釋？對其他公司有那麼好？木可公關公司是不是柯文哲的小金庫？到底還有多少密帳？拜託檢調單位查清楚真相。