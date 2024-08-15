最頂啦啦隊女神瑟七不藏了！偷獻吻帥男畫面曝光　球迷全暴動

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▲▼瑟七（右）推出個人單曲，在MV裡差點親上阿崔（左），片尾花絮則換阿崔作勢吻上瑟七。（圖／ E-vic Entertainment YouTube）

▲▼瑟七（左）和阿崔（右）曾在520發出合照，還曾在球團比愛心放閃。（圖／瑟七IG）

統一獅啦啦隊Uni Girls的人氣成員瑟七（林沂玟），因外型甜美加上火辣身材，吸引許多粉絲喜愛，還被譽為「南台灣最頂啦啦隊」。而她近來和富邦悍將應援團長Travis崔維斯（阿崔）互動頻頻，不僅曾在520曬出CP同框照，還曾在球場合體比愛心，近來瑟七個人單曲〈臉紅心跳〉MV上線，男主角又找來阿崔，最後差點就親上了，讓粉絲看了全體暴動，直呼「請原地結婚！」瑟七〈臉紅心跳〉MV在12日首播，內容描述女孩的暗戀心情，只見她在裡面仍留著招牌的瀏海髮型，飾演一名咖啡廳店員，上班時總是忍不住偷看帥哥客人，還要假裝不在意，完全詮釋女孩在暗戀時的各種小情緒，仔細一看，發現飾演帥哥店員的剛好就是她的緋聞男友阿崔。只見2人在MV裡面有許多互動，不只瑟七會在阿崔背後偷看，阿崔面對她時也總是露出燦爛笑容，還會轉身過去互看，放閃瞬間糖分爆表，最後片尾還發現2人差點就親上去。整體甜蜜劇情搭配歌詞「臉紅心跳全部都是因為你，好奇怪，被佔據腦海」，更可以感覺到粉紅泡泡。而最後花絮也看到，換成阿崔作勢要吻上瑟七，互動直接閃瞎粉絲雙眼。許多網友紛紛表示，「趕快交往了啦，用力閃瞎我們也沒關係」、「阿崔跟瑟七真的是蠻適合的」、「看MV一直姨母笑是正常嗎？怎麼會那麼甜啦」、「明年明星賽請直接求婚」、「阿崔笑得比在新莊還燦爛呢」、「最後一幕看了也臉紅心跳」、「太適合了，期待在一起」、「這是另類官宣了吧」、「戶政事務所我搬過來這裡了。」瑟七和阿崔在今年520也合體，不僅分享2人認識的過程，還問「你們覺得我們適合嗎？」但下秒透露2人只是業配。正當大家以為是效果時，瑟七又在網路節目上曖昧表示「我男友是拿Mic的！」IG上也不時會發出和阿崔的合照，留給粉絲很大的想像空間。