女星母親生前罹患失智症　走失12小時神經萎縮「忘記怎麼切水果」

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▲馮凱（左起）、林書煒、洪小鈴談到失智症話題都很有感觸。（圖／大愛提供）

▲洪小鈴（右）在劇中飾演罹患早發性失智症的女強人。（圖／大愛提供）

大愛電視熱播的八點檔大愛劇《你好，我是誰2》，以失智症議題為故事主軸，內容深度探討失智症家屬的無助與心酸。導演馮凱與主要演員洪小鈴，14日接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒專訪，洪小鈴談起最印象深刻的一場戲，是她無法接受失智確診，先生苦勸不要工作留在家休息，他可以照顧。那場戲情緒很重，排戲時，導演先跟尹昭德講戲，洪小玲說：「我一坐下來，聽到有人抽面紙的聲音，抬頭看，怎麼導演哭了，昭德哥眼眶也紅，一看受不了，我也拿著劇本擋住臉哭了」。林書煒也想到自己過世的母親也曾飽受失智症所苦，曾經走失十二小時。洪小鈴飾演菁英會計師女強人，工作開始發生失誤，連客戶交代的事都會忘記，慢慢發現病癥，難以接受，透過檢查確診「早發性失智」，姊姊和老公得知後的心情起伏，幕幕牽動觀眾的心。馮凱受訪時說：「一般來說，中壯年人心裡都會以為是更年期，不會想是得了失智。」洪小鈴難以接受確診早發性失智的劇情，引發觀眾討論，收視節節攀升，洪小鈴坦言：「自己對早發性失智起初完全不了解，接觸後才知道失智症不是老人的專利，年輕人也會得到！」面對戲中聽從先生尹昭德勸說而辭職，甚至去上烹飪班，希望過得正向積極，無奈的是，洪小鈴的自理能力正逐漸下滑，挫折感越來越重。接下來，飾演姊姊的劉曉憶將帶洪小鈴到「互助家庭」，曾經首度見到寇世勳飾演的曹汶龍醫師時，就又嗆辣又高傲的洪小鈴，當又再次遇見寇世勳，將進入劇情新一波高峰。洪小鈴飾演確診早發失智的心儀後，對於「陪伴」深深有感：「我覺得要盡可能把重要的時間，都留給最親愛的家人，因為無常不知道什麼時候會來。」洪小鈴在劇中詮釋早發性失智的情形，讓林書煒不禁想到已逝母親也是失智患者，自己曾經承擔照顧者的辛酸經歷。林書煒在直播節目訪問時勾起已逝母親的回憶，她媽媽五十二歲國中老師退休，開始跟著親友到處旅遊，但六、七年後，卻變得不太喜歡社交，起初懷疑是憂鬱症，還看了一年的門診，直到醫師建議做失智症相關的檢查，才確定確診失智；林書煒說：「媽媽還曾經在天母走失超過十二小時，最後才在基隆被找到。」洪小鈴罹患性早發性失智到最後甚至會失能；林書煒有次也對媽媽的行徑感到震驚：「台劇有捏爆橘子，我媽捏爆木瓜，因為神經萎縮得厲害，已經不知道木瓜怎麼切，回到家地板都是木瓜籽、木瓜汁。」也因此，她將家中危險的物品都收起來，以免發生意外。林書煒感慨地說，她每天會問媽媽「我是誰」，到了第四年時，媽媽把她叫成奶奶的名字：「」馮凱說，自己也曾在大林慈濟醫院曹汶龍醫師的診間裡，親眼目睹一對夫妻，41歲的太太失能失語，雖然素不相識，但在先生身上看到百般無奈，兩個小孩也兩、三歲了，對於人生真的是考驗，於是思考到：「照顧者的心情也是非常需要被關心的。」《你好，我是誰2》八月八日起每晚八點，在大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。