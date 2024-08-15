傳黃仁勳下周來台！「黃仁勳AI妖股」先反應　慧友盤下急拉攻漲停

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲慧友盤中股價點火攻上漲停。（圖／翻攝yahoo！股市）

美股四大指數昨（14）日漲多跌少，台北股市今（15）日開盤小跌21.56點，來到22005.69點，守穩22000點關卡。而下周三機器人與智慧自動化展登場，市場傳出輝達執行長黃仁勳將來台，相關機器人概念股近期股價飆漲。此外，被網友稱為「黃仁勳AI妖股」的慧友今日也有大動作表態，原先開盤在盤下震盪，隨後急拉攻上漲停。AI機器人時代來臨，輝達6月底股東會上，執行長黃仁勳表示，輝達從之前專注於遊戲的公司轉型成專注資料中心的公司，輝達創造的是一個創新市場，像是工業機器人領域，並規劃與電腦製造商和雲端服務業者合作來實現這一目標，強調要尋求AI創造如工業機器人等新市場來維持市場地位。也因此近來AI機器人成為重要關鍵字，尤其下周機器人與智慧自動化展登場，傳出黃仁勳將來台參與站台加持，台廠供應鏈屆時也將秀出最新技術與創新應用，市場認為將引爆千億美元商機，也有望掀起機器人產業新一波革命大潮，因此機器人概念股近來股價飆漲，上週漲過一波，今日台股開高走低之際，相關概念股則相對強勢。尤其是被網友稱為「黃仁勳AI妖股」的慧友，今日大動作表態，早盤股價一度下跌逾2%，沒想到接近午盤，資金開始卡位，點火亮燈漲停，來到74.5元，振幅高達12.54%，目前還有接近3500張在排隊購買。