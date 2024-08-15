逼員工颱風天無薪上班！總公司出手了：大茗岡山店即起無限期停業

近日，高雄一名男網友於爆料公社發文，控訴在「大茗本位製茶堂岡山店」工作，不但被要求颱風天無薪上班，甚至被資遣也沒有資遣費，男子公布與女老闆的對話截圖，只見女老闆強硬的說「既然無法接受公司規定，那也不用委屈你了」，男網友表示「真是開眼界，原來一間店的規定可以大於勞基法」，引發輿論爭議，許多網友紛紛表示「太惡劣」。對此，大茗總公司發出最新聲明，宣布與加盟主終止合約關係，該店無限期停業。
據了解，男網友指出，自己於今年6月間到「大茗本位製茶堂岡山店」工作，期間被規定要在颱風天「無薪上班」，連打烊時的1小時蒔新也被扣，向女老闆詢問，卻得到「既然無法接受公司規定，那也不用委屈你了」慘遭資遣，之後男網友詢問資遣費，也得不到回應，讓他不滿控訴「來一間店的規定可以大於勞基法」，甚至表示，任職期間皆無出勤紀錄，老闆只回說「我們是線上打卡」，所幸自己有詳細紀錄出勤。
男網友也提醒大家，找工作真的要多注意！其他網友針對PO文，紛紛表示「直接投訴勞工局」、「好惡劣，直接告她啦」、「直接跟勞工局檢舉吧」、「血汗飲料店」。對此爭議，大茗總公司發出最新聲明公告表示：
針對高雄岡山店違反勞動基準法則相關條例，致使員工權益受損之情形特此聲明：
一、該加盟業主未依照勞基法條例，已嚴重違反加盟合約。總公司自即刻起，與該加盟主終止合約關係。
二、即日起，高雄岡山店無限期停業，直至總公司調派合適管理人員駐店運營。
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男網友也提醒大家，找工作真的要多注意！其他網友針對PO文，紛紛表示「直接投訴勞工局」、「好惡劣，直接告她啦」、「直接跟勞工局檢舉吧」、「血汗飲料店」。對此爭議，大茗總公司發出最新聲明公告表示：
針對高雄岡山店違反勞動基準法則相關條例，致使員工權益受損之情形特此聲明：
一、該加盟業主未依照勞基法條例，已嚴重違反加盟合約。總公司自即刻起，與該加盟主終止合約關係。
二、即日起，高雄岡山店無限期停業，直至總公司調派合適管理人員駐店運營。