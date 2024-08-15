7月CPI為9月降息鋪平道路　Fed傳聲筒不排除一次降兩碼

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美國勞工統計局 （BLS） 週三公布7月消費者物價指數（CPI），美國7月CPI年增2.9%，低於預期的3%。有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯(Nick Timiraos)指出，7月消費者物價指數 (CPI) 報告已經替Fed下個月降息鋪平道路，且未排除一次降息兩碼的可能性。美國7月CPI連續第四個月下降，且低於市場預期3%；同時也是自2021年3月以來的最低增幅。蒂米羅斯週三指出，7月CPI在一定程度上減少了對降息的異議，因此，降息的討論可能聚焦在降息的幅度上，是降息一碼還是兩碼。蒂米羅斯指出，美國勞動力市場最近出現潛在疲軟的跡象，因此即使通膨數據不如聯準會預期溫和，9月降息的理由亦變得更為充分。他認為，關於降息幅度的爭辯，最終可能將由9月6日會公布的8月非農就業市場報告和每周的失業金申請人數來決定。然而，蒂米羅斯也研判，較為溫和的通膨數據，亦可能有讓聯準會今年降息3次的可能性。Fed官員在9月會議上會提交新一份的利率預測和市場報告，這些可做為是否會在年底的兩次會議上降息的依據。