接受酒店業者性招待！陳宗彥終於被起訴　陳琬惠批：政治力介入

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前行政院發言人陳宗彥遭控在台南市政府任職時接受性招待，因查無不法事證而簽結。不過，台南地檢署重啟偵查，查出陳宗彥接受酒店業者性招待2次，且犯後態度不佳，今（15）日偵結起訴，請求從重量刑。對此，2023年時揭發此案的前民眾黨立委陳琬惠表示，如此敗壞官箴的劣行，拖延至今才要處理，要說沒有政治力介入，實在很難讓人相信。陳琬惠表示，等了一年半，賴清德愛將、前行政院發言人陳宗彥於台南市府任官期間，因接受酒店業者性招待並幫喬事遭到南檢以違反貪污治罪條例起訴，證實她去年2月的記者會所言不虛。陳琬惠說，檢察官於起訴書中痛批陳宗彥「受領國家俸祿，本應潔身自愛，不眩於利慾，戮力從公，克盡職責，竟未能與酒店業者保持距離，貪圖性招待而收受不正利益，有害公務員廉潔自持之要求，玷污、褻瀆公務執行的純正，敗壞官箴」，並建請從重量刑。 「如此敗壞官箴的劣行，拖延至今才要處理，要說沒有政治力介入，實在很難讓人相信。」陳琬惠表示，「更重要的是，南檢的起訴，重重打臉監察院與高檢署！」身為公務員接受酒店業者性招待並幫喬事，監察院竟然可以彈劾不成立，難道新潮流真的這麼夠力？只打蒼蠅不打老虎、遇到自己人就輕縱的監察院，真的可以關門了。陳琬惠指出，2014年辦陳宗彥案沒幾個月移交後就以「查無不法」簽結，去年6月高檢署甚至認定，當初偵辦陳宗彥時查無違失也無包庇或放水，如今南檢正式起訴，如此自相矛盾的調查，「法務部要不要出來向社會大眾公開說明，到底是誰在壓陳宗彥案？否則，人民如何信賴司法真的是公正的？」