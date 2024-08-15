柯文哲改口「那不是人頭公司」　律師分析規避2責任：串證完成？

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪日前又自爆，違法用兒子名義開設「小草咖啡廳」，柯文哲今（15）日改口稱那不叫人頭公司，而是因父母太疼孩子才出錢幫忙開公司，律師分析，這種髮夾彎定調代表規避了2責任，忍不住開酸，「串證完成？」柯文哲今日上午一步出家門就遭大批媒體包圍，針對陳佩琪日前表示，利用兒子名字開「小草咖啡廳」，柯文哲說，「那不叫人頭公司啦」，就是父母太疼愛孩子，才會幫忙開公司；至於夫妻恐都列被告一事，柯文哲聽聞後嚇一跳說，「我也是被告喔？」記者追問，有沒有好好安撫一下陳佩琪的心情？柯文哲說，他們都是醫院出身的 ，老實講，這種危機的事情都看多了。對此，律師黃帝穎說，柯文哲改口強調「小草咖啡廳」是「父母出錢幫小孩開個公司」，此番說詞顯然與陳佩琪承認犯罪開設「人頭公司」完全不同，但若他們一家完全採取這種髮夾彎定調，代表規避了《偽造文書罪》、甚至是陳佩琪如申領「不開業不兼職獎金」的《利用職務詐取財物罪》，柯文哲一家的對外誠信，或許在對比法律責任後，柯家的選擇，誠信不重要？