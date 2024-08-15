體育部拚明年成立　邀請李洋、郭婞淳入籌備小組

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教育部今（15）日於行政院會報告「2024巴黎奧運參賽成果及打造全新的體育暨運動發展部」簡報，說明我國代表團在本屆奧運的優異表現，以及運動科學後勤行政等支援情形，同時提出未來精進作為。另將打造全新的「體育暨運動發展部」，由行政院成立籌備與諮詢小組，並邀請包括李洋、郭婞淳、莊智淵等選手擔任諮詢委員，盼未來對體育政策有更有完善規劃，成為選手們堅實後盾。教育部指出，本屆奧運我國共有60位選手參加16種運動競賽，勇奪2金5銅，總共7面獎牌，在所有206個參賽國中，總獎牌數排名第35名，其中羽球男子雙打項目奪得二連霸金牌、射擊則為參加奧運以來首面獎牌表現相當亮眼。教育局指出，打造全新的「體育暨運動發展部」，以「體育運動壯大台灣」為願景，推廣各族群運動風氣，以運動壯大國人活力；促進國際運動外交，以運動壯大台灣影響力。4大核心「推動運動產業，促進幸福經濟」、「提倡全民運動，增進國民健康」、「推展運動外交，世界看見臺灣」、「強化選手培訓，保障選手權益」；辦理10大任務：推動運動產業、籌設國家運動產業發展中心、強化多元族群及兒少運動推廣、納入海洋山林運動推廣、社區俱樂部輔導、提倡運動外交、推動國際賽會(打造國際品牌)、運科導入訓練、選手生涯輔導、保障選手權益。教育部表示，本次巴黎奧運的成果，已獲得階段性的成效，透過各項軟硬體資源的投入以及與外交部、農業部及駐法國代表處等相關單位跨部會合作，方有今日的競賽成果，體育署、國訓中心及運科中心未來將針對選手訓練所需，持續提供資源及各項協助，期許選手繼續挑戰各項重要國際賽事，並朝向2028年洛杉磯奧運邁進。教育部也說，行政院也將在於今日宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，另設立諮詢小組廣邀社會各界人士、體育界及運動產業單位參與，教育部將積極研議規劃全新的體育暨運動發展部，並邀請包括李洋、郭婞淳、莊智淵、連珍羚、胡光秋、雷千瑩與許育修等選手擔任諮詢委員，未來對體育政策有更有完善規劃，成為選手們堅實後盾。