預告今年將第3次出訪？盧秀燕：希望繼續加強城市外交

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台中市長盧秀燕帶隊訪美遇凱米颱風攪局，中途折返坐鎮指揮，引起各界不同解讀，民進黨團要求她在下周議會臨時會進行專案報告，預計藍綠將有一場攻防。今天她在行政院會後受訪時指出，「向自己的市民、議會報告行程是理所當然」，並表示自己「遵照議會指示盡量努力出訪」，以加強城市外交和台中的能見度，因時間有限，目前為止就是兩次，「我希望能夠再加強」，似在暗示很快會有今年第3次出訪行程。盧秀燕今年4月出訪新加坡，3天快去快回。上月底出訪美西10天，剛落地幾小時便單獨折返、回台灣坐鎮凱米颱風防災工作，之後又飛出國，接續最後3天的洛杉磯區行程，向數百位僑胞發表演講，此間並宣布中間兩次的飛行費用將由自己吸收。但民進黨團強烈質疑盧秀燕的決策能力、批評她把飛機商務艙當高鐵搭，要求她於下週臨時會進行專案報告，外界認為屆時將砲火隆隆。盧秀燕今（15）日出席行政院會，被媒體問及此事時坦然以對，表示中央各部會、地方各政府首長都有出訪行程，「向議會、自己的市民報告行程，是理所當然」。盧秀燕說，因疫情關係已近4年沒出訪，前次議會開議時，幾位議員對她諸多勉勵，希望多多出訪，增加城市交流和台中的能見度，「我們遵照議會指示盡量努力出訪」。她表示因為時間有限，到現在為止就是兩次，「我希望能夠再加強」，似在暗示去年底臨時未成行的日本友好訪問，很可能在短期內落實。