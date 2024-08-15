大茗本位製茶堂掀話題！必喝酪梨奶蓋　推薦菜單手搖飲料Top5一覽

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▲台中「大茗本位製茶堂」首創「酪梨奶蓋」受到歡迎，一次整理Top5推薦菜單。（圖／翻攝自大茗FB）

▲「蘋果玉露青」還獨有會變色的杯子。（圖／翻攝自大茗FB）

▲迷客夏台南搶先開賣「手作麻糬仙草奶露」75元。（圖／迷客夏提供）

夏天越來越熱，幾乎人手一杯手搖飲料，來自台中的「大茗本位製茶堂」，2024掀起討論話題並迅速在各地展店，首創「酪梨奶蓋」受到歡迎，還有蘋果玉露青、烤糖蕎麥凍奶青都是人氣必喝，一次整理Top5推薦菜單。來自台中的茶飲專賣店「大茗本位製茶堂」，以獨特的「酪梨奶蓋」低調圈粉，成為2024年不少人推薦的手搖飲料新歡，也迅速在各地展店，台北車站、內湖、公館等處也都喝得到。到底大茗在紅什麼？除了主打的奶蓋系列，還有蘋果玉露青、烤糖蕎麥凍都被網友指名必喝，人氣頗高。大茗招牌的，透過溫度與濕度的精準掌控，將酪梨結合小農鮮奶，打造成獨創的酪梨奶蓋，獨特風味堆疊滑順奶香，號稱不敢吃酪梨也會愛上。酪梨奶蓋首推搭配紅玉，另外還有綠茶、烏龍茶及冬瓜露可選。專賣玉露青茶的大茗，將蘋果結合玉露青茶的更受到歡迎，大茗特別選以午時摘取冬片茶菁的玉露青茶，新鮮茶味清淡而持久；再加入新鮮現打蘋果，喝得到蘋果香氣及甜味，還特別設計出照到太陽會長出蘋果樹的杯身而轟動網路。則是以蕎麥凍結合香醇濃郁的玉露奶青，喝起來口感神似仙草，順口滑嫩、還會飄香淡淡的焦糖味。散發野薑花香的，透過桂花薰香與慢火烘焙，醇香耐喝。夏天則特別推薦，使用新鮮鳳梨慢火熬煮成口感甜而不膩的果醬，再搭配自豪的玉露青茶，相當清爽又解渴，是消暑的絕佳選擇。另外，迷客夏則是新登場「手作麻糬仙草奶露」，搶先限定台南10間門市開賣，全新登場的軟Q鮮奶麻糬，加入迷客夏綠光鮮奶，一口咬下濃濃奶香與糯米香氣，再放入仙草凍、脆啵啵球、黃金Q角、綠茶凍等人氣配料好爽快，除了原味還能選擇帶有馥郁米香的玄米抹茶奶露做搭配。「手作麻糬仙草奶露」先行門市：台南東安店、台南華平店、台南小北店、台南北安店、台南新興店、台南仁和店、台南市醫店、台南崇明店、台南南門店、台南安和店。