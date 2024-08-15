花96萬素食餐費爭議！民眾黨稱登錄錯誤　黃國昌：一定要追究責任

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民眾黨主席柯文哲總統選舉政治獻金申報不實風波持續延燒，民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯陣營1月7日申報一筆高達96萬元向大愛素食餐廳購買的餐費，質疑是吃什麼素食可申報到96萬元？對此，民眾黨昨日澄清，是因2筆款項被「誤登」成1筆，且一筆為購買110元、一筆為購買960元，但會計師登打誤登成96萬餘元，再次證明會計師端木正業務登載不實。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（15）日表示，登錄不實的疏失一定要追究責任。民眾黨發言人戴于文指出，根據監察院網站顯示，購買大愛素食館，費用為96萬110元，但經過對帳清查，找出2筆收據，一筆為2023年9月7日購買110元，一筆為2024年1月7日購買960元，但是會計師受託登打時，將兩筆直接誤登為96萬110元，致使外界誤解，此一款項會盡快向監察院補正。黃國昌今日與新北市議員陳世軒一同赴新莊考察國家電影及視聽文化中心與二期場館進度，並接受聯訪。媒體詢問花96萬素食餐費爭議一事，黃國昌表示，其實所有單據都在，清清楚楚還原事實真相，他相信競選總部在每一筆支出都是有憑有據，怎麼會在登錄過程中出現怎麼離譜的錯誤，他們一定會還原事實的真相，而且追究所有相關的責任。