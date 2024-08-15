新台幣32.3元上下震盪！匯銀估還有升值空間　留意央行、外資動向

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新台幣兌美元經歷前一交易日強升1.66角後，今（15）日早盤升貶互見，在32.3元上下震盪。不過，匯銀人士認為，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率低於預期，預估新台幣仍有續升空間，只是觀察央行阻升態度及外資在股匯市動向。由於美國生產者物價指數（PPI）溫和，增強市場對美國聯準會(Fed)今年降息幅度預期，帶動美元走弱，外資交投以匯入居多，引領昨日新台幣開高走高，一度強升逾2角，來到32.262元，惟午後美債ETF投資款匯出需求尚待去化，新台幣收盤升幅收斂。此外，匯銀人士表示，海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場換匯點折價幅度比較深，讓新台幣現貨升值壓力較重，尾盤NDF折價幅度雖有收斂，仍牽動短線台幣現貨趨勢較強，加上海外NDF不受美債ETF投資款匯出的實質需求影響，較能反應後續新台幣升值預期，新台幣急升後的進口商買匯意願變得很觀望。匯銀人士說，央行昨日雖在新台幣升破32.28元後陸續進場緩升走勢，但力道並不明顯，加上午後又有美債ETF投資款匯出量能待去化，緩和台幣勁升態勢，終場收在32.304元，升值1.66角。今日由於美國公布7月CPI僅略低於預期，削弱市場對美國9月大幅降息的預期，美元出現反彈，加上台股走跌下，新台幣兌美元早盤升貶互見，在32.3元上下震盪。展望後市，匯銀人士預估，新台幣仍有續升空間，只是後續留意央行阻升態度及外資在股匯市動向。