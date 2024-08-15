重磅產品！蘋果傳最快2026年推出桌上型機器人　價格約達3.2萬

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為了尋求新的收入來源，外傳蘋果公司正在推進開發一款桌上型家用設備，該設備將試圖以iPad顯示器集合機械手臂，根據《彭博社》最新報導，推估蘋果將在2026至2027年推出首款桌面機器人，價格大約會落在1000美元左右，相當於新台幣約3.2萬。今年年初，蘋果才剛傳出放棄費時10年的電動車計畫，把研究經費轉投入在AI，尤其在過去幾個月積極探索家用機器人領域。知情人士透露，蘋果目前有一個由數百人組成的團隊正在開發一款桌面機器人，該設備的定位被設想為智慧家庭指揮中心、視訊會議機和遠端控制家庭安全的工具，使用細長的機械手臂在類似於iPad的螢幕上移動，讓螢幕能上下傾斜或是360度翻轉。蘋果設計團隊多年來一直在探索桌面機器人概念，但公司內部對於是否繼續推進並無共識，且行銷團隊擔心消費者不願意為這樣的產品付費。與此同時，頂級軟體工程高管對建立必要軟體所需的人力資源感到擔憂，不過執行長Tim Cook是該設備的支持者。這款桌面機器人設備目前是透過改良版iPadOS系統運行，未來可能將結合Siri以及蘋果AI功能，並具備語音辨識功能，接收使用者下達的指令。知情人士稱，蘋果現已決定優先開發該設備，並計劃最早在2026年或2027年首次亮相，希望將價格降至1000美元左右，但距離預期發布還有數年時間，計劃也可能隨時更動。蘋果的機器人技術是該公司尋求創造新收入來源的少數途徑之一。蘋果約有一半的營收仍來自iPhone，而iPhone近幾季的銷量低迷，公司計劃在9月推出配備更好相機、處理器和顯示器的新型號，但預計上述只會帶來溫和的成長。