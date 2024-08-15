慶讚中元普度 台中2宮廟代辦普桌創新高7成捐贈做功德

騎樓禁停車地方市民頭疼　市議員林智鴻提這主張解決

記者郭凱杰／高雄報導

▲為協助解決民眾困擾的騎樓停車問題林智鴻議員今天會同各機關現勘，他主張，法規應針對不同路幅的巷道騎樓進行分層管理，避免市民無所依循。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）
▲為協助解決民眾困擾的騎樓停車問題林智鴻議員今天會同各機關現勘，他主張，法規應針對不同路幅的巷道騎樓進行分層管理，避免市民無所依循。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）
依道路交通管理處罰條例規定，自宅騎樓不可停汽車，8米巷住戶將車輛停到家門口又擔心阻擋垃圾車、救護車通行，騎樓停車問題已成為地方市民頭痛問題。為協助解決地方民眾困擾也避免搶救通行等安全疑慮，高雄市議員林智鴻今(15)日上午會同各機關現勘，他主張，法規應針對不同路幅寬度的巷道騎樓進行分層管理，避免市民無所依循及通行安全疑慮成「救災地獄」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今天的會勘現場由環保局、消防局等工作車輛實地呈現狀況。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）
▲今天的會勘現場由環保局、消防局等工作車輛實地呈現狀況。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）
今天的會勘由林智鴻議員與文山里李黃惠玲、文英里長鄭鴻章聯合舉辦，現場由環保局、消防局等工作車輛實地呈現狀況。當地住戶們也紛紛反映，許多區騎樓都有此樣態交通問題，盼林智鴻可協助申訴及修法，改善在地市民日常生活的停車困境。

▲今天的會勘現場由環保局、消防局等工作車輛實地呈現狀況。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）
▲今天的會勘現場由環保局、消防局等工作車輛實地呈現狀況。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）
林智鴻表示，騎樓歸屬中央母法，在57年納入人行道定義，但隨著都市型態轉變，騎樓樣態應重新審視，而自宅社區騎樓基本上較少有行人通行，同步法令易讓有心人士惡意檢舉，建議應擬定新法律保障民眾權益。

林智鴻也指出，中南部許多透天住宅區為8米巷道，因騎樓無法停車，改停在自家門口又擔心擋道，恐成為救災地獄、環境地獄，他建議騎樓相關規定應分層立法、分層管理，針對不同路幅寬度訂定不同管理辦法，例如，在商業區騎樓有法規保障行人權益，在自宅社區8米巷道騎樓也要立法從制度面調整，保障住戶停車與通行權益。

林智鴻指出，高雄市騎樓管理自治條例規定，騎樓應保持1.5公尺通行，條件限制僅能停機車，在執行面與市民生活有衝突。他認為應從中央母法道交條例90-3條修改，增訂汽車比照機車停放權益，並進一步針對巷道路幅寬度進行分層管理，例如自宅社區8米巷道騎樓修訂也可停放汽車，保障社區居民權益，更保障通行安全。

鄭鴻章說，該區自宅社區為8米巷道，騎樓基本上沒有居民以外的一般行人通行，因被檢舉騎樓停車，兩側居民將車輛停到門前道路就只剩下4米，轎車可單向通行但無法會車，垃圾車更無法通行，造成地方很大的困擾。黃惠玲提到，里內也有許多條巷道住戶有這樣的停車困境，盼聯合陳情反映市府可以重視。

在地住戶汪先生印出相關法規，認為高雄自治條例未清楚說明，而在自宅社區家門口之騎樓不能停車也相當不合理。住戶陳先生則反映，許多區騎樓都有此樣態交通問題，盼智鴻議員可協助申訴及修法，改善在地市民日常生活的停車困境。

臺南推九月敬軍月　黃偉哲：專屬優惠感謝國軍官兵

韓國駐台代表李殷鎬拜會　盛讚黃偉哲赴韓期間親民形象

議員關心亞太棒球場地草皮問題　體育局重申審慎如期完工

博田醫院助圓夢　金潭少棒小球員與台鋼雄鷹以球交流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生