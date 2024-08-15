騎樓禁停車地方市民頭疼　市議員林智鴻提這主張解決

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▲今天的會勘現場由環保局、消防局等工作車輛實地呈現狀況。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

▲今天的會勘現場由環保局、消防局等工作車輛實地呈現狀況。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

依道路交通管理處罰條例規定，自宅騎樓不可停汽車，8米巷住戶將車輛停到家門口又擔心阻擋垃圾車、救護車通行，騎樓停車問題已成為地方市民頭痛問題。為協助解決地方民眾困擾也避免搶救通行等安全疑慮，高雄市議員林智鴻今(15)日上午會同各機關現勘，他主張，法規應針對不同路幅寬度的巷道騎樓進行分層管理，避免市民無所依循及通行安全疑慮成「救災地獄」。今天的會勘由林智鴻議員與文山里李黃惠玲、文英里長鄭鴻章聯合舉辦，現場由環保局、消防局等工作車輛實地呈現狀況。當地住戶們也紛紛反映，許多區騎樓都有此樣態交通問題，盼林智鴻可協助申訴及修法，改善在地市民日常生活的停車困境。林智鴻表示，騎樓歸屬中央母法，在57年納入人行道定義，但隨著都市型態轉變，騎樓樣態應重新審視，而自宅社區騎樓基本上較少有行人通行，同步法令易讓有心人士惡意檢舉，建議應擬定新法律保障民眾權益。林智鴻也指出，中南部許多透天住宅區為8米巷道，因騎樓無法停車，改停在自家門口又擔心擋道，恐成為救災地獄、環境地獄，他建議騎樓相關規定應分層立法、分層管理，針對不同路幅寬度訂定不同管理辦法，例如，在商業區騎樓有法規保障行人權益，在自宅社區8米巷道騎樓也要立法從制度面調整，保障住戶停車與通行權益。林智鴻指出，高雄市騎樓管理自治條例規定，騎樓應保持1.5公尺通行，條件限制僅能停機車，在執行面與市民生活有衝突。他認為應從中央母法道交條例90-3條修改，增訂汽車比照機車停放權益，並進一步針對巷道路幅寬度進行分層管理，例如自宅社區8米巷道騎樓修訂也可停放汽車，保障社區居民權益，更保障通行安全。鄭鴻章說，該區自宅社區為8米巷道，騎樓基本上沒有居民以外的一般行人通行，因被檢舉騎樓停車，兩側居民將車輛停到門前道路就只剩下4米，轎車可單向通行但無法會車，垃圾車更無法通行，造成地方很大的困擾。黃惠玲提到，里內也有許多條巷道住戶有這樣的停車困境，盼聯合陳情反映市府可以重視。在地住戶汪先生印出相關法規，認為高雄自治條例未清楚說明，而在自宅社區家門口之騎樓不能停車也相當不合理。住戶陳先生則反映，許多區騎樓都有此樣態交通問題，盼智鴻議員可協助申訴及修法，改善在地市民日常生活的停車困境。