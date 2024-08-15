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洋基法官達成最速300轟！比原紀錄快132場　條紋軍10：2大勝白襪

記者林之越/綜合報導

▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge，在面對白襪比賽的8局上，轟出一支三分砲，達成最速300轟里程碑，比原紀錄還快了132場，有望持續創造紀錄。（圖／美聯社／達至影像）
▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge，在面對白襪比賽的8局上，轟出一支三分砲，達成最速300轟里程碑，比原紀錄還快了132場，有望持續創造紀錄。（圖／美聯社／達至影像）
洋基法官達成最速300轟！紐約洋基當家球星「法官」Aaron Judge，在今（15）日交手芝加哥白襪比賽的8局上，敲出1發三分砲，是生涯累計的第300支全壘打，總共花費955場，大幅刷新大聯盟原紀錄，成為史上最速300轟球員。同時，這發締造歷史的三分砲，也幫助洋基在8局上猛灌6分，最終以10：2大勝白襪，收下2連勝。

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史上最速300轟　大幅刷新原紀錄

比賽8局上輪到洋基進攻，白襪故意四壞球保送Juan Soto，填滿空缺的一壘，試圖抓下雙殺，但沒想到下一棒的Judge在0好3壞的球數領先下，一棒炸裂出左外野方向的三分砲，除了是本季第43轟外，也達標生涯第300轟。

Judge總共只花費955場完成300轟的里程碑，而原紀錄保持人Ralph Kiner則花費了1087場，Judge足足快了132場。在打數部分，Judge也以3431打數超越傳奇球星Babe Ruth的3831打數，有機會續寫更多全壘打紀錄。

隊友「怪力男」Giancarlo Stanton接受訪問時，讚嘆道：「這太不可思議了！他每天都會做些很特別的事情，能夠親眼看著他在生涯中不斷進化，真的很有趣。」

法官三分砲助陣　洋基輕取白襪

洋基在本場比賽前6局打完還以1：2落後，但在7局上發起大反攻，單局攻下3分將比分超前，在8局上更是火力全開，Oswaldo Cabrera、Alex Verdugo都敲出帶有打點的安打後，Judge和Austin Wells上演「背靠背開轟」，一口氣攻下6分，提前為比賽定下勝負。

本場Judge總共4打數敲出2支安打，包含8局上的三分砲，貢獻3分打點。賽後打擊率些微上升至3成33，本季累計43轟，依然在全壘打數量上領跑全聯盟，緊接其後的則是大谷翔平的37轟。



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