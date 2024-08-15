洋基法官達成最速300轟！比原紀錄快132場　條紋軍10：2大勝白襪

我是廣告 請繼續往下閱讀

洋基法官達成最速300轟！同時，這發締造歷史的三分砲，也幫助洋基在8局上猛灌6分，最終以10：2大勝白襪，收下2連勝。比賽8局上輪到洋基進攻，白襪故意四壞球保送Juan Soto，填滿空缺的一壘，試圖抓下雙殺，但沒想到在打數部分，Judge也以3431打數超越傳奇球星Babe Ruth的3831打數，有機會續寫更多全壘打紀錄。隊友「怪力男」Giancarlo Stanton接受訪問時，讚嘆道：「這太不可思議了！他每天都會做些很特別的事情，能夠親眼看著他在生涯中不斷進化，真的很有趣。」洋基在本場比賽前6局打完還以1：2落後，但在7局上發起大反攻，單局攻下3分將比分超前，本場Judge總共4打數敲出2支安打，包含8局上的三分砲，貢獻3分打點。賽後打擊率些微上升至3成33，本季