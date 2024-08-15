大阪一片漆黑！大規模停電釀24萬戶無電用　交通大亂5萬人受影響

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位於日本關西地區的大阪在當地時間今（15）日凌晨4點多發生大規模停電，導致24萬戶無電可用，雖然關西電力送配電公司已經在上午7時43分左右恢復電力，但停電也導致京阪電鐵、JR西日本多個區間延誤或取消，約5萬人受到影響，還有便利商店業者哀號「冰淇淋全都融化了，只能全部報廢處理」。目前關西電力送配電公司仍在調查這起停電事件發生的原因。綜合MBS News、《產經新聞》等日媒報導，大阪多個地區在15日凌晨4點左右，發生了大規模停電，影響地區包括大阪市（福島區、西區、都島區、旭區、城東區、鶴見區、北區、中央區、東城區）以及大阪府守口市，有超過24萬6千戶家庭及設施受到影響。關西電力送配電公司直至上午7點45分左右，才全面恢復電力，目前搶救作業已經完成，該公司正在調查發生停電的詳細原因。受到停電影響，京阪電鐵從首班車開始，部分路線出現了停駛或延遲的狀況，京阪本線從淀屋橋至京橋區間以及中之島線全線暫停營運，不過上午8時30分左右已恢復正常運行，特急列車、快速急行列車則預計在中午左右恢復行駛。上下行共計84班列車、約3萬名乘客受到影響。此外，JR西日本的部分列車也受到影響，包括學研都市線、大阪環狀線、大阪東線等列車出現延遲、停駛的狀況，截至上午10點30分，上下行共計43班列車、約2萬5000人受到影響。有不少網友拍了停電當下狀況，社群平台X（舊稱推特）上的影片中可以看到，大阪街頭漆黑一片，包含路燈、紅綠燈等設備全都熄滅，只能看見車燈在黑暗中閃爍。另外從日媒公開的畫面，可以看到MBS News辦公室內的燈光在一瞬間全暗，只剩下部分筆記型電腦的螢幕亮光。有便利商店老闆苦喊，因為停電的影響，店內擺放的冰淇淋全都融化，「全都不能賣了，只能報廢處理。」