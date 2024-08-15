陳宗彥捲性招待醜聞遭訴！做12次2次沒付錢　爽啪酒店妹暗號曝光

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去年2月間，前行政院發言人陳宗彥，遭踢爆於擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，涉嫌接受酒店業者性招待，台南地檢署調查，發現陳宗彥曾接受2次性招待、自費10次性交易，每次價格為1萬2千元，甚至與酒店業者利用暗號溝通，更被爆出對小姐有要求「條件好，盡量不要有刺青的」。台南地檢署偵結，15日，對陳宗彥以及酒店業王姓、連姓業者提起公訴。據了解，台南地檢署調查，陳宗彥於2012年、2013年間，於擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，接受酒店業者請託，涉嫌介入警員平調案，以及聽歌唱場所變更使用工程案，之後更接受酒店業者的女服務生提供性招待，雙方甚至以暗號「陳董」、「老闆朋友」、「同學」代稱陳宗彥，「喝咖啡」則表示性招待，點走愛佳、小芸、愛玲等女服務生，酒店業者還會提醒員工「今天勾出的那個，秀錢是從我們這裡出」、「咖啡錢要算老闆的」。檢方調查，陳宗彥共接受2次性招待，並自費10次性交易，王姓酒店業於偵查時供稱，「勾三秀六」是酒店行話，代表費用是1萬2千元，勾代表出場3小時，秀代表性交易6千元。檢方認為，陳宗彥涉犯貪污治罪條例「不違背職務收受不正利益罪嫌」，並指出，陳宗彥未謹守公務員分際，貪圖性招待而收受不正利益，嚴重破壞國家公務員清廉形象，且其自始否認犯行，建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權。