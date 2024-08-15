帳戶遭質疑非首次！10年前藍營猛攻MG149案　柯文哲氣得大罵抹黑

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民眾黨主席柯文哲遭質疑，競選總統時的政治獻金有作假嫌疑，衝擊柯文哲與民眾黨支持度。事實上，柯文哲10年前競選台北市長時，也曾遭質疑在台大設MG149帳戶，當時的立委羅淑蕾指控柯文哲涉嫌貪污、洗錢、逃漏稅，柯文哲痛罵國民黨抹黑，而事後檢方調查後，也不起訴處分。2014年10月，羅淑蕾爆料，柯文哲在台大醫院設MG149帳戶，內分公帳與私帳，公帳以團隊名義申請來自國科會、國衛院等各項研究計畫，或企業、個人捐款，但柯文哲又另設個別帳，讓個別醫師可以申請補助，或是用來作為尾牙、婚喪喜慶等支出。羅淑蕾控，MG149接受外界捐款，但柯文哲實際上利用私帳買私人物品或出國旅遊。柯文哲反駁，稱沒有一塊錢進入他的口袋，所有錢都進到台大醫院帳戶，由會計系統運作。他也舉例，他的妹妹柯美蘭在2001年到2009年以台大醫學院生理所博士研究生身分，申請研究經費，經費申請流程、條件完全符合規範，且在2010年6月已將過去所接受的經費全數返還。柯文哲批當時的競選對手、國民黨台北市長候選人連勝文踐踏專業、打擊醫療研究，「不要侮辱我的妹妹柯美蘭。柯文哲兄妹從來沒有將MG149的任何一塊錢放到自己的口袋裡面。」同年年底，柯文哲挾白色旋風順利入主台北市政府，成為史上首位非國民黨籍的台北市長，並在2018年連任成功。檢方在2014年羅淑蕾爆料後，就約談台大醫院相關人員，2015年7月，北檢將此案從他字案改為偵字案調查。2016年6月8日，北檢偵結認為柯文哲涉嫌違反《貪污治罪條例》罪及涉犯《刑法》背信、詐欺取財、行使業務登載不實文書、公務員假借職務機會煽惑他人犯罪及違反《商業會計法》、《稅捐稽徵法》等罪嫌，均因罪嫌不足，予以不起訴處分。北署依職權送台灣高檢署再議，駁回再議，全案不起訴處分確定。